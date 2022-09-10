Ücretli öğretmen 30-40 saat ders ücreti nasıl hesaplanır? 2022-23 Ücretli öğretmenlik maaşları kaç TL, ne kadar oldu?

Ücretli öğretmen maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Öte yandan merak edilen konulardan biri de ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları oldu. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Peki, 2022-23 Ücretli öğretmenlik maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Ücretli öğretmen 30-40 saat ders ücreti nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler ve ücretli öğretmen başvuru sonuçlarına dair detaylar...
2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.
40 saat üzeri 7 bin 400 lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.