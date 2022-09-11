Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.09.2022 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2022 09:57
    ABONE OL

    YARIN OKUL VAR MI? 12 Eylül Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? İlkokul, ortaokul, liseler saat kaçta okula gidecek?

    2022-23 eğitim öğretim yılı başlıyor. Uzun bir yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak öğrenciler ve veliler birinci döneme dair araştırmalara başladı Peki, YARIN OKUL VAR MI? 12 Eylül Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? İlkokul, ortaokul, liseler saat kaçta okula gidecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YARIN OKUL VAR MI?

    Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve velileri bazı konularda araştırmalara başladı. Peki, YARIN OKUL VAR MI? 12 Eylül Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? İlkokul, ortaokul, liseler saat kaçta okula gidecek? İşte merak edilenler!

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarına göre bu sene okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde son bulacak.

    12 EYLÜL OKULLAR YARIM GÜN MÜ? SAAT KAÇTA GİDİLECEK?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre 12 Eylül Pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrenci için 1. dönem başlıyor. Okulların yarım gün olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor ve öğrencilerin her zamanki saatleri içerisinde okullarında olması bekleniyor.

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        MEB duyurusuna göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde, ikinci ara tatil ise 17-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Açıklanan akademik takvimde yer alan bilgilere göre, yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 zaman aralığında yapılacak.

        2022-2023 ÖĞRETİM YILI KAÇ GÜN?

        Her sene derslerin başlamasından itibaren, yarıyıl tatili, ara tatiller, yaz tatili ve ders bitiş tarihleri Bakanlık tarafından duyuru şeklinde yayınlanıyor. Ders yılının 180 günden az olmaması bir zorunluluktur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte Yunanistan’ın ateş açtığı gemi!
        Haberler Haberler YARIN OKUL VAR MI? 12 Eylül Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? İlkokul, ortaokul, liseler saat kaçta okula gidecek?
            SON DAKİKA