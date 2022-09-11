YARIN OKUL VAR MI? 12 Eylül Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? İlkokul, ortaokul, liseler saat kaçta okula gidecek?

12 EYLÜL OKULLAR YARIM GÜN MÜ? SAAT KAÇTA GİDİLECEK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre 12 Eylül Pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrenci için 1. dönem başlıyor. Okulların yarım gün olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor ve öğrencilerin her zamanki saatleri içerisinde okullarında olması bekleniyor.