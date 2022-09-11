Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve velileri bazı konularda araştırmalara başladı. Peki, YARIN OKUL VAR MI? 12 Eylül Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? İlkokul, ortaokul, liseler saat kaçta okula gidecek? İşte merak edilenler!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarına göre bu sene okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde son bulacak.
12 EYLÜL OKULLAR YARIM GÜN MÜ? SAAT KAÇTA GİDİLECEK?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre 12 Eylül Pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrenci için 1. dönem başlıyor. Okulların yarım gün olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor ve öğrencilerin her zamanki saatleri içerisinde okullarında olması bekleniyor.