Emine Erdoğan Sarıyer'deki "Mehmet Tabanca Anaokulu" açılışına katıldı: "5 yaş okullaşma oranımız yüzde 93 seviyesine ulaştı"

Sarıyer'de Mehmet Tabanca Anaokulu'nun açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, anaokulu açılışı vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.
Bu modern okulun, çocuklar için güzel bir geleceğin anahtarı olmasını dileyen Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, hayırseverlik, toplumsal karakterimizin en belirgin özelliğidir. Kadim medeniyetimiz, bizlere vakıf kültürüyle birlikte emsalsiz bir iyilik ve dayanışma pratiğini miras bırakmıştır. Tüm topluma fayda sağlayacak hizmetlerin peşinde koşan, bu uğurda büyük emek harcayan insanlar medarı iftiharımızdır." diye konuştu.
Emine Erdoğan, eğitimi desteklemenin, insanın ülkesine verebileceği en güzel hediye olduğuna inandığını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tabanca ailesi ile emeği geçenlere teşekkür etti.
İnsanın yaşamın öznesi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnsan geliştikçe, erdemlerle donandıkça, yaşam da doğru orantılı olarak güzelliklerle dolar. Ağacın yaşken eğildiği gibi insanın da en verimli işlenebileceği vakit, çocukluğudur. Uzmanlar, 0-6 yaş aralığında, zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimimizin yüzde 70'ini tamamladığımızı söylüyorlar. Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. Ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Yaşamlarının sonraki evrelerinde daha başarılı yetişkinler olma ihtimalleri yükseliyor. Diğer bir önemli husus da okul öncesi eğitimin, dezavantajlı çocuklar için fırsat eşitliği sağlamasıdır. Dolayısıyla anaokulları, yaşama en iyi başlangıç yerleridir."
"5 YAŞ OKULLAŞMA ORANIMIZ YÜZDE 93 SEVİYESİNE ULAŞTI"
Erdoğan, hükümetin bu anlayışla erken çocukluk eğitime büyük önem verdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2002 yılında 5 yaşındaki çocuklarımızın sadece yüzde 11'i bu eğitimden yararlanırken, bugün 5 yaş okullaşma oranımız yüzde 93 seviyesine ulaştı. 2022 yılı sonuna kadar, 5 yaşındaki tüm çocuklarımızın okullaşmasını hedefliyoruz. Bu anlamda, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' Projesi, erken çocukluk eğitimi için çok güzel fırsatların kapısını araladı. Bu projeyle 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açılması hedeflendi. Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki bugün itibarıyla 1409 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Köy ve seyrek nüfuslu yerlerde, sınıf açılması için gerekli olan 10 çocuk sayısını 5'e düşürdük. Böylelikle 20 bin köy çocuğumuz daha okul öncesi öğretmenleriyle buluştu. Çocuk sayısı 3-4 olan yerlerde ise 'gezici öğretmen sınıfı modeli' ile evlatlarımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."