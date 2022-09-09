Emine Erdoğan Sarıyer'deki "Mehmet Tabanca Anaokulu" açılışına katıldı: "5 yaş okullaşma oranımız yüzde 93 seviyesine ulaştı"

Değişen dünya ile birlikte eğitim kavramının anlamı ve işlevinin de değiştiğini dile getiren Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Geleneksel anlamda eğitim, toplumların, değerlerini genç kuşaklara aktarma gayretiydi. Bugün ise eğitimin amacı ve boyutları tamamen değişti. Günümüzde eğitim, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın yegane koşulu oldu. Teknoloji çağını yaşayan dünyamız, her an bilimsel ve teknolojik yeniliklere sahne oluyor. Evrensel bilgi havuzu gittikçe büyüyor. Dolayısıyla eğitim alanında güçlü ve donanımlı ülkeler, bu değişim rüzgarında savrulan değil, yön verenler olarak öne geçiyor. Meşhur bir sözde, 'Yurt müdafaasının en emin yolu eğitimdir.' denir."

Erdoğan, eğitim alanında yapılacak her yatırımın, bir milletin geleceğine yapılmış en karlı yatırım olduğuna inandığını anlatarak, çocukları yalnızca içinde yaşadıkları çağa göre değil, geleceğe göre yetiştirmekle mükellef olduklarını aktardı.

Çocuklara sağlayacakları iyi başlangıçların, hak ettikleri güzel bir hayatın temeli olacağı gibi memleketi sırtlayarak ileriye taşıyan insanlar olmalarını sağlayacağına dikkati çeken Erdoğan, "Büyük ve Güçlü Türkiye vizyonunun en önemli ayağı, bu vizyona sahip çıkacak iyi yetişmiş çocuklarımızdır." ifadelerini kullandı.