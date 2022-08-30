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    • Haberler
    • 30.08.2022 08:08
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    • 30.08.2022 08:08
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    YKS üniversite tercih sonuçlarına nereden bakılır? YKS AİS 2022 tercih sonuçları sorgulama ekranı!

    YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

    YKS tercih sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite hayali kuran adaylar sonuçların açıklanacağı gün için geri sayıma başladı. YKS tercih sonuçları ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. Üniversite tercihleri geçtiğimiz yıl 5 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri aralığında alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmıştı.

    ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.


        ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

        YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı ÖSYM YKS 2022 tercih sonuçları sorgulama ekranı
        Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

        Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
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        Haberler Haberler YKS üniversite tercih sonuçlarına nereden bakılır? YKS AİS 2022 tercih sonuçları sorgulama ekranı!
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