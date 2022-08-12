VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 VGM bursu ne kadar, kaç TL? İşte başvuru şartları...

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 VGM bursu ne kadar, kaç TL? soruları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...
VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
VGM burs başvuru tarihleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl ortaöğretim burs başvuruları 15 Ekim'de yükseköğretim burs başvuruları ise 1 Kasım'da başlamıştı. Bu yıl da tarihlerin benzer zamanda yapılması bekleniyor.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl VGM burs ücretleri ortaöğrenimde 100 TL, yükseköğretim bursu 400 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise 600 TL olarak belirlenmişti.Bu yıl da ücretlerin güncellenmesi bekleniyor.