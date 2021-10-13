SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Telekom'dan ortak proje! Öğrencilere 10 bin tablet dağıtılacak

İNSAN MERKEZLİ PROJELER

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ise Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji şirketi olarak, var oldukları her alanda, dokundukları herkesi değerli hissettirme misyonuyla insanı merkeze alan projeler ürettiklerini belirtti.

Ülkenin dört yanında sundukları hizmetler ve toplumun her kesimini kucaklayan kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle tüm kesimlerin bilgiye erişiminde fırsat eşitliğine katkı sağladıklarını aktaran Önal, Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijitalleştirmesi konusunda öncelikli alanlardan bir tanesinin de eğitim olduğunu dile getirdi.