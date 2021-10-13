SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Telekom'dan ortak proje! Öğrencilere 10 bin tablet dağıtılacak

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom, öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladı.
İLK, ORTA VE LİSE DÜZEYİNDE MADDİ İMKANI OLMAYAN ÖĞRENCİLERE DAĞITILACAK
Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkânları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkânları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER: TÜRK TELEKOM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "6 Eylül itibarıyla başlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde, karantina nedeniyle okula 10 gün ara veren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Türk Telekom tarafından bağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız. Türk Telekom'a eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim." yorumunda bulundu.
İNSAN MERKEZLİ PROJELER
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ise Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji şirketi olarak, var oldukları her alanda, dokundukları herkesi değerli hissettirme misyonuyla insanı merkeze alan projeler ürettiklerini belirtti.
Ülkenin dört yanında sundukları hizmetler ve toplumun her kesimini kucaklayan kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle tüm kesimlerin bilgiye erişiminde fırsat eşitliğine katkı sağladıklarını aktaran Önal, Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijitalleştirmesi konusunda öncelikli alanlardan bir tanesinin de eğitim olduğunu dile getirdi.