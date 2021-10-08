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    • Eğitim
    • 09.10.2021 14:38
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    • 10.10.2021 11:27
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    Okul ara tatili hangi tarihte başlayıp bitecek? Yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili kaç gün sürecek? MEB takvimi...

    Covid 19 önlemleri alınarak okullar yüz yüze eğitime açıldı ve öğrenciler MEB takviminin yayınlanmasıyla birlikte hangi tarihlerde tatil yapacaklarını merak etmeye başladı. Toplamda 2021 2022 eğitim öğretim yılı içerisinde 4 kez tatil yapılacak. Yarıyıl tatili ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte başlayıp bitecek? Sömestr tatili kaç gün sürecek? Sorgulamaları arama motorlarından sıkça yapılır oldu.

    takvim.com.tr
    Yarıyıl tatili ne zaman?

    Tüm illerden milyonlarca öğrenci ve velisi Yarıyıl tatili ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun süre evlerinden uzaktan eğitime katılan öğrenciler 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitim ve öğretime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlandı ve merakla incelenirken en çok ilk ara tatil ve yarıyıl tatil zamanı merak edildi. Peki Okul ilk ara tatili hangi tarihte başlayıp bitecek? Sömestr tatili kaç gün sürecek? İşte tüm bilgiler…

    SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

    Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK? İŞTE MEB TAKVİMİ!

    2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;

    * 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

    * Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

    * Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

    * İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

        ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞI ZORUNLU MU?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;
        "Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."

        Mazeret kapsamına neler girecek?

        "Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

        Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."
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        Haberler Eğitim Okul ara tatili hangi tarihte başlayıp bitecek? Yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili kaç gün sürecek? MEB takvimi...
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