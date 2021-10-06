Okul ilk ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman tatil olacak 2021? İşte MEB takvimi

Milyonlarca öğrenci Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgınından dolayı uzun süre sınıflarından, öğretmen ve arkadaşlarından uzak kalan öğrenciler 6 Eylül itibariyle kavuştular. Şimdi ise Ekim ayı yaşanırken ilk ara tatilin hangi tarihe denk geldiği merak edilmeye başlandı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre Okul ilk ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim dönemi okul tatillerine ilişkin tüm bilgiler…
OKUL İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? İŞTE MEB TAKVİMİ!
2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.