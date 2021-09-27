Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 27.09.2021 10:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2021 10:41
    ABONE OL

    Okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayıp sona erecek? MEB açıklaması geldi…

    Milyonlarca öğrenci 6 Eylül itibariyle yüzyüze eğitime başladı ve gündemde yoğun bir şekilde Okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayıp sona erecek? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır uzaktan devam eden eğitim şimdi covid 19 önlemleri alınarak yüzyüze yapılıyor ve hem öğrenciler hem de velileri ara tatillerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili MEB açıklaması geldi, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Okul ara tatil ne zaman?

    Okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayıp sona erecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Tüm illerden milyonlarca öğrenci uzun zaman sonra sınıflarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuştu. Bir yandan da tatillerin ne zaman yapılacağı okulların ne zaman açılıp hangi tarihte kapanacağı bilgileri merak edilir oldu. İşte tüm detaylar...

    OKUL ARA TATİL NE ZAMAN?

    Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;

    * 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

    * Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

    * Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

    * İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

        ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞI ZORUNLU MU?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;
        "Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."

        Mazeret kapsamına neler girecek?

        "Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

        Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Can çekişen PKK’ya cansuyu CHP’den!
        Haberler Eğitim Okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayıp sona erecek? MEB açıklaması geldi…
            SON DAKİKA