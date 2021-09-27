Okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayıp sona erecek? MEB açıklaması geldi…

Okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayıp sona erecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Tüm illerden milyonlarca öğrenci uzun zaman sonra sınıflarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuştu. Bir yandan da tatillerin ne zaman yapılacağı okulların ne zaman açılıp hangi tarihte kapanacağı bilgileri merak edilir oldu. İşte tüm detaylar...
OKUL ARA TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.