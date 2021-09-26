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    • Eğitim
    • 26.09.2021 10:57
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    • 26.09.2021 10:59
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    E-okul alan seçimi sonuçları 2021 2022! Lise alan seçim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

    Liselerdeki yönetmeliğin değişmesinin ardından alan seçimler artık 10. sınıfta değil 9. sınıfta yapılmaya başlandı. Bu yılda lise öğrencileri alan seçimlerini tamamlandı. Gözler bu kez lise alan seçim sonuçların çevrildi. E-okul alan seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lise alan seçim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır 2021 2022? şeklindeki soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor. Sonuçlar e -okul üzerinden açıklanacağından sonuçlarınızı da e-okul sisteminden öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    E-okul alan seçimi sonuçları açıklandı mı 2021 2022?

    E-okul alan seçimi sonuçları lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler artık eskisi gibi 10. sınıfta alan seçimi yapmayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte liseye girişte 9. sınıf itibariyle alan seçimi yapılabiliyor. 2021 yılında okulların yüz yüze eğtiime başlamasıyla lise alan seçimleri de yapıldı. Öğreciler şimdilerde alan seçim sonuçlarını araştırıyor. Peki lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Alan seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte E-okul alan seçimi sonuçları sorgulama ekranı...

    LİSE ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI 2021-2022 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıl alan seçimleri Eylül ayında yapılmış, yerleştirme sonuçları da e-Okul Sisteminden 2 Ekim 2020 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde açıklanması bekleniyor.

    LİSE ALAN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

    Anadolu Meslek Lisesi, alan seçimi yerleştirme sonuçları e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Yerleştirme sonuçlarınızı e-Okul üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreleriniz ile sorgulayabilirsiniz.

    E-OKUL ALAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BOŞ KONTENJANLAR MERKEZİ SİSTEM İLE YERLEŞTİRME YAPILACAK!

    Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik programlarındaki öğrencilerin 9. sınıf sonunda meslek eğitiminde yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ile velilerin istekleri doğrultusunda okul müdürlüğünce yapılacak. Alan tercihleri sonrası yerleştirme işlemleri tercih sırası ve OBP puanları dikkate alınarak öğrencilerin kendi okulu içindeki alanlara yapılacak.

    OBP puanın eşit olması durumunda sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne, devamsızlık yapılan gün sayısına, tercih önceliğine ve doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak gerçekleştirilecek. Boş kontenjan olması durumunda diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler OBP'ye göre merkezi sistem ile otomatik yerleştirilecek.
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    Haberler Eğitim E-okul alan seçimi sonuçları 2021 2022! Lise alan seçim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?
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