E-okul alan seçimi sonuçları lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler artık eskisi gibi 10. sınıfta alan seçimi yapmayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte liseye girişte 9. sınıf itibariyle alan seçimi yapılabiliyor. 2021 yılında okulların yüz yüze eğtiime başlamasıyla lise alan seçimleri de yapıldı. Öğreciler şimdilerde alan seçim sonuçlarını araştırıyor. Peki lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Alan seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte E-okul alan seçimi sonuçları sorgulama ekranı...

LİSE ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI 2021-2022 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl alan seçimleri Eylül ayında yapılmış, yerleştirme sonuçları da e-Okul Sisteminden 2 Ekim 2020 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde açıklanması bekleniyor.