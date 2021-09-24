DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenir? DGS ek kontenjanları 2021! 2021 DGS ek tercih var mı, olacak mı?

DGS üniversite kayıtlarında sona gelinmesiyle boş kalan kontenjanlara ek tercihlerle yerleştirme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2021 DGS ek tercih var mı, olacak mı, ücreti ne kadar? DGS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS ek kontenjanları ve taban-tavan puanları açıklandı mı? Ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte Dikey Geçiş ek yerleştirme hakkında detaylar...

2021 DGS EK TERCİH VAR MI, OLACAK MI?

DGS ek tercihleri bulunuyor. Adaylar boş kalan kontenjanlara DGS ek tercihler ile yerleştirilebilecek. Peki DGS ek tercih ne zaman başlayacak?