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    • Eğitim
    • 25.09.2021 10:32
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    • 25.09.2021 10:32
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    DGS ek tercih kılavuzu - boş kontenjanlar 2021! DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri! DGS ek yerleştirme ne zaman?

    DGS ek tercih süreci için öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. İlk tercihlerde herhangi bir okula geçiş yapamayan adaylar ek tercih sürecine odaklandı. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılıyor. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!

    takvim.com.tr
    DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu - boş kontenjanlar 2021!

    DGS ek tercih kılavuzu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. DGS ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklandı. DGS ek tercih ne zaman yapılacak sorusuna ilgi artarken, ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!

    DGS EK TERCİH VAR MI?

    DGS ek tercih var. Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarih aralığında boş kalan kontenjanlardaki üniversite ve bölüm tercihinde bulunabilecek.

    DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

    DGS ek tercih tarihlerine yönelik henüz bir duyuru yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

        DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

        DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI SON GÜN NE ZAMAN?

        Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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