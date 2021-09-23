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    • Eğitim
    • 23.09.2021 09:28
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    • 23.09.2021 09:30
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    YKS ek tercih bugün saat kaçta bitiyor? TYT ek tercihleri ne zaman bitecek? Ek tercih sonuçları kaç günde açıklanır?

    2021 YKS ek tercihlerde sona geliniyor. Üniversitelere ilk tercihlerde herhangi bir bölümee yerleşemeyen adaylar için 20 Eylül'de ek tercihler alınmaya başlanmıştı. Ek tercihlerini henüz tamamlamamış adaylar YKS ek tercih bugün saat kaçta bitiyor? TYT ek tercihleri ne zaman bitecek? 1. ek tercih sonuçları ne zaman belli olur? Ek tercih sonuçları kaç günde açıklanır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 1. ek tercihlerin sona ermesinin ardından 150 baraj puanıyla 2. ek tercihler başlayacak. İşte detaylar...

    Gülistan Başköy
    takvim.com.tr
    YKS ek tercih bugün saat kaçta bitiyor?

    YKS ek tercih bugün saat kaçta bitiyor? TYT ek tercihleri ne zaman bitecek? 1. ek tercih sonuçları ne zaman belli olur? Ek tercih sonuçları kaç günde açıklanır? sorularının yanıtları sabah satlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında YKS 1. ek tercihlerin sona ereceğini açıkladı. Aygün 20 Eylül'de başlayan üniversite 1. ek tercihlerin bugün sona ereceğini duyurdu. İşte YKS 1. ek tercihler ve 2. ek tercihler hakkında bilgiler...

    YKS 1. EK TERCİHLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

    20 Eylül'de başlayan YKS 1. ek tercihler 23 Eylül'de saat 23:59'da sona erecek. YKS 2. ek tercihlerin başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

    EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

    Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.

    EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

    2021 yılında YKS ek tercih ücreti 25 TL olarak belirlendi.

    EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENİR?

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

    ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Adaylar sonuç sorgulama sayfasından sorgulama yapabilir.

        ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
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