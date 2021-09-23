YKS ek tercih bugün saat kaçta bitiyor? TYT ek tercihleri ne zaman bitecek? Ek tercih sonuçları kaç günde açıklanır?

YKS ek tercih bugün saat kaçta bitiyor? TYT ek tercihleri ne zaman bitecek? 1. ek tercih sonuçları ne zaman belli olur? Ek tercih sonuçları kaç günde açıklanır? sorularının yanıtları sabah satlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında YKS 1. ek tercihlerin sona ereceğini açıkladı. Aygün 20 Eylül'de başlayan üniversite 1. ek tercihlerin bugün sona ereceğini duyurdu. İşte YKS 1. ek tercihler ve 2. ek tercihler hakkında bilgiler...
YKS 1. EK TERCİHLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?
20 Eylül'de başlayan YKS 1. ek tercihler 23 Eylül'de saat 23:59'da sona erecek. YKS 2. ek tercihlerin başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı.
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ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.
EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında YKS ek tercih ücreti 25 TL olarak belirlendi.
EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENİR?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)