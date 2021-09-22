Yüz yüze eğitimde velilere not uyarısı! İlk sınav notları da belirleyici değildir

Sabah'ta yer alan habere göre, bu durumun normal olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bir süre çocuğunuzun tepkilerine duyarlı olun. Teknoloji kullanımı konusunda ise kademeli olarak eski rutinlerinize dönmeye başlayın. İlk sınav notları da belirleyici değildir. Sert tepkiler vermeyin" uyarısında bulundu. Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin sürecin sakin karşılanması gerektiğini belirterek velilere şu önerilerde bulundu:



RUTİNLERİ DEĞİŞTİ

1.5 yıl yani 18 aydır okula fiziken gitmeyen bir çocuğunuz olduğunu unutmayın. Yazılı sınavlara girmediler ve not kaygıları da yoktu. Ekranın düğmesine basıp derse katılan öğrenciler şimdi kahvaltı ve hazırlık gibi süreçlerle derse gelmeye başladılar. Okula psikolojik uyum için süreci sakinlikle izlemek, velilere ve öğrencilere iyi gelecektir.



BU CÜMLELERİ KURMAYIN

Bir süre çocuğunuzun davranışlarına ve tepkilerine duyarlı olun. Duygularını görün. Duygular her zaman yol göstericidir. Okula başlaması yönünde büyük beklentiler sergilemek ya da 'Uzun zaman sonra okula başlıyorsun' gibi söylemler çocukta gerginliğe sebep olabilir.