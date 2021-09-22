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    • Eğitim
    • 22.09.2021 11:13
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    • 22.09.2021 11:55
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    MEB'den son dakika karar! Okullarda ders saatleri değişti mi, azaldı mı? Hangi illerde ders süresi 30 dakika oldu?

    İller bazında okullarda ders saatlerinin azaldığı açıklandı. Sosyal medyada da binlerce kişinin '30 dakika' etiketiyle pek çok paylaşımda bulunmasının ardından 'Okullarda ders saatleri azaldı mı son dakika? Ders süreleri 30 dakika mı oldu? Yüz yüze eğitimde ders saatleri değişti mi? Hangi illerde ders süresi 30 dakika oldu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte MEB'in konuya ilişkin açıklamaları ve yüz yüze eğitimde son gelişmeler...

    Gülistan Başköy
    takvim.com.tr
    MEB’den son dakika karar! Okullarda ders saatleri değişti mi, azaldı mı? Hangi illerde ders süresi 30 dakika oldu?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm koronavirüs tedbirleri alınarak 6 Eylül'de okulları tam zamanlı yüz yüze eğitime açtı. Milyonlarca öğrenci derslerini haftanın 5 günü alıyor. Son günlerde artan vakalar nedeniyle Bilim Kurulu'ndan çıkacak son kararlar beklenirken sosyal medyada ders sürelerinin değiştiği iddiaları dolanmaya başladı. Bakanlık iller bazında ders saatlerinin azaltıldığını duyurdu. Bu kapsamda Okullarda ders saatleri azaldı mı son dakika? Ders süreleri 30 dakika mı oldu? Yüz yüze eğitimde ders saatleri değişti mi? soruları gündeme geldi. İşte bakanlığın son açıklamaları...

    OKULLARDA DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, AZALDI MI SON DAKİKA?

    2021-2022 yılında ders süreleri 40 dakika olarak ayarlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bazı illerde ders saatlerinde farklı uygulamalara gitti. Buna göre 4 ilde 40 dakika olan günlük ders saatleri değişti.

    HANGİ OKULLARDA DERSLER 30 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ?

    DİYARBAKIR

    Diyarbakır'da ikili eğitim yapılan tüm okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya çekildi. Yani öğrenciler bir dersi en fazla 30 dakika görecek.

    HATAY

    Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi.

    KIRIKKALE

    Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.

    BURSA

    Bursa'da ise 40 dakika olan ders süreleri 35 dakikaya düşürüldü.

        OKULLAR KAPANACAK MI?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Okullar kapanacak mı?' sorularının sık gelmesi üzerinde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız." diye konuştu.

        "MAKSİMUM DÜZEYDE DEVAM ETTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

        Okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini belirten Özer, şu bilgileri aktardı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim sistemi devasa bir sistem. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var. Kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemi yüz yüze eğitime maksimum düzeyde devam ettirebilmek için vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180'i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var."

        "MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

        Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz." dedi.

        Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92'ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.

        "GENÇLERİMİZ AŞIYA İNANIYOR, AŞI OLMAKTAN GERİ KALMIYOR"

        İstanbul Valisi Ali Vali Yerlikaya da İstanbul'da 2 milyon 761 bin öğrenci bulunduğunu, 6 bin 748 okulda, 102 bin derslikte, 155 bin öğretmenin ders başı yaptığını söyledi.

        İstanbul'daki son aşılanma oranlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, bir doz aşı olma ortalamasının yüzde 82,9 olduğunu belirterek, "15-18 yaş arasındaki her iki gençten biri aşılanmış. Tebrik ediyoruz. 12-15 yaş arası gençlerimiz de 60 bine ulaşmışlar. Görünen şu ki gençlerimiz eğitim öğretim hayatından geri kalmamak, sınıflarındaki o özlemleri bir daha inkıtaya uğratmamak için aşıya inanıyor, aşı olmaktan geri kalmıyor. Biz istiyoruz ki bu oranların yukarı taşıyalım." dedi.

        15 TATİL NE ZAMAN?

        Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

        ARA TATİL NE ZAMAN?

        İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 17 Haziran 2022 Cuma eğitim öğretim yılı sona erecek.
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        Haberler Eğitim MEB'den son dakika karar! Okullarda ders saatleri değişti mi, azaldı mı? Hangi illerde ders süresi 30 dakika oldu?
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