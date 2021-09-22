MEB’den son dakika karar! Okullarda ders saatleri değişti mi, azaldı mı? Hangi illerde ders süresi 30 dakika oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm koronavirüs tedbirleri alınarak 6 Eylül'de okulları tam zamanlı yüz yüze eğitime açtı. Milyonlarca öğrenci derslerini haftanın 5 günü alıyor. Son günlerde artan vakalar nedeniyle Bilim Kurulu'ndan çıkacak son kararlar beklenirken sosyal medyada ders sürelerinin değiştiği iddiaları dolanmaya başladı. Bakanlık iller bazında ders saatlerinin azaltıldığını duyurdu. Bu kapsamda Okullarda ders saatleri azaldı mı son dakika? Ders süreleri 30 dakika mı oldu? Yüz yüze eğitimde ders saatleri değişti mi? soruları gündeme geldi. İşte bakanlığın son açıklamaları...
OKULLARDA DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, AZALDI MI SON DAKİKA?
2021-2022 yılında ders süreleri 40 dakika olarak ayarlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bazı illerde ders saatlerinde farklı uygulamalara gitti. Buna göre 4 ilde 40 dakika olan günlük ders saatleri değişti.
HANGİ OKULLARDA DERSLER 30 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ?
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da ikili eğitim yapılan tüm okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya çekildi. Yani öğrenciler bir dersi en fazla 30 dakika görecek.
HATAY
Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi.
KIRIKKALE
Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.
BURSA
Bursa'da ise 40 dakika olan ders süreleri 35 dakikaya düşürüldü.