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    • Eğitim
    • 20.09.2021 16:36
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    • 20.09.2021 16:37
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    Öğrenci belgesi nasıl alınır? E-okul öğrenci belgesi alma 2021! E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alınır mı?

    Gün içerisinde sıklıkla Öğrenci belgesi nasıl alınır? E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alınır mı? Sorularının yanıtı araştırılır oldu. Özellikle staj yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri işverenin talebi üzerine diğer evrakların yanı sıra öğrenci belgesini sunmak istiyor ve nereden, nasıl alacağını merak ediyor. E-okul öğrenci belgesi alma 2021 sorgulaması yoğun bir şekilde yapılıyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Öğrenci belgesi nasıl alınır?

    Öğrenci belgesi nasıl alınır? E-okul öğrenci belgesi alma 2021! E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alınır mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Lisede ve üniversitede okuyan öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerine bazı evrakları vermekle yükümlü ve bunlar arasında öğrenci belgesi de yer alıyor. Peki nereden alınır?

    E-OKUL ÖĞRENCİ BELGESİ ALMA 2021

    E-Okul öğrenci belgesi almak için sisteme okul idaresi tarafından kurum şifresiyle giriş yapılması gerekir.
    Daha sonra öğrenci işlemleri menüsünden raporlama sekmesine geçilir.

    Öğrenim belgesi geçmiş dönemler dosyasına gelindiğinde tüm öğrenciler listenir.
    Arama butonundan T.C. kimlik numarası ile yapılan aramalar istenilen öğrencinin bilgisine kolayca ulaşmayı sağlar.
    Aynı ekrandan yazdırma işlemi başlatılabilir.

    E-DEVLET'TEN ÖĞRENCİ BELGESİ ALINIR MI?

    E-Devlet'in Türk vatandaşlarına sunduğu hizmetlerden birisi de öğrenci belgesi sorgulama şeklinde karşımıza çıkar:

    Bu hizmetten faydalanabilmek için e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız gerekir.
    Şifresi olmayan kimseler sisteme giriş yapamaz. Bunun için öncesinde PTT şubelerinden e-Devlet şifresi talep etmeniz gerekir. Düşük bir ücret karşılığında verilen şifreyi sisteme giriş yaptıktan sonra değiştirebilirsiniz. Şahsına ait olan bu bilgileri başka kişilerle paylaşmamanız önemle rica olunur.
    E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetlerden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilirsiniz.
    Öğrenim belgesi çıkartmak için hiçbir ödeme yapmanız gerekmez.

        Bunun dışında üniversite e-Kayıt belgesini sorgulayabilir, AÖF sınav notlarına bakabilir, burs ve kredi başvurusu yapabilirsiniz.
        Sistem üzerinden çıkarttığınız öğrenci belgesini herhangi bir devlet kurumunda veya özel bir kuruluşta kullanabilirsiniz. Barkodlu olarak verilen belgenin bizzat okuldan alınan belgeden hiçbir farkı yoktur. Her türlü işlemi bu belge ile rahatlıkla yapabilirsiniz.

        Üniversite öğrencisi olmayanlar lise mezuniyet belgesi sorgulama işlemine bakabilir. Ayrıca açık öğretim öğrenci belgesi görüntüleme, katkı kredisi ve burs sorgulama gibi işlemleri de e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

        ÖĞRENCİ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

        Öğrenci belgesi e-Devlet aracılığıyla alındığında üzerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış birtakım bilgiler bulunur. Bu bilgiler kişinin öğrencilik hakkının bulunduğunu doğrular ve kanıtlar nitelikte olur. Bir öğrenim belgesinde şu bilgiler yer alır:

        T.C kimlik numarası,
        Ad ve soyad,
        Anne ve baba adı,
        Doğum tarihi,

        Uyruk,
        Sınıf,
        Kayıt tarihi,
        Eğitim türü ve süresi,
        Kayıt olunan üniversite,
        Fakülte ve bölüm.
        Ayrıca belgenin alındığı tarih sayfanın üst kısmında görülebilir. Belgenin alındığı tarihin güncel olması gerekir. Örneğin alınmasının üstünden 2 yıl geçmiş bir belgenin geçerliliği sorgulanabilir. Çünkü öğrencilik hayatınız bitmiş olabilir. Bu yüzden bazı kurumlara yapılan müracaatlar sırasında sizden güncel tarihe göre yeni belge istenir. Hatta her yıl bu belgenin yenilenmesi gerekebilir. Öğrenci belgesi mezuniyet durumundan sonra kullanılmaz hale gelir. Bu yüzden yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmuş kimseler e-Devlet üzerinden öğrenim belgesi alma hakkına sahip olamaz.
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        Haberler Eğitim Öğrenci belgesi nasıl alınır? E-okul öğrenci belgesi alma 2021! E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alınır mı?
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