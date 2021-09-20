Öğrenci belgesi nasıl alınır? E-okul öğrenci belgesi alma 2021! E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alınır mı?

Bunun dışında üniversite e-Kayıt belgesini sorgulayabilir, AÖF sınav notlarına bakabilir, burs ve kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Sistem üzerinden çıkarttığınız öğrenci belgesini herhangi bir devlet kurumunda veya özel bir kuruluşta kullanabilirsiniz. Barkodlu olarak verilen belgenin bizzat okuldan alınan belgeden hiçbir farkı yoktur. Her türlü işlemi bu belge ile rahatlıkla yapabilirsiniz.

Üniversite öğrencisi olmayanlar lise mezuniyet belgesi sorgulama işlemine bakabilir. Ayrıca açık öğretim öğrenci belgesi görüntüleme, katkı kredisi ve burs sorgulama gibi işlemleri de e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

ÖĞRENCİ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

Öğrenci belgesi e-Devlet aracılığıyla alındığında üzerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış birtakım bilgiler bulunur. Bu bilgiler kişinin öğrencilik hakkının bulunduğunu doğrular ve kanıtlar nitelikte olur. Bir öğrenim belgesinde şu bilgiler yer alır:



T.C kimlik numarası,

Ad ve soyad,

Anne ve baba adı,

Doğum tarihi,

Uyruk,

Sınıf,

Kayıt tarihi,

Eğitim türü ve süresi,

Kayıt olunan üniversite,

Fakülte ve bölüm.

Ayrıca belgenin alındığı tarih sayfanın üst kısmında görülebilir. Belgenin alındığı tarihin güncel olması gerekir. Örneğin alınmasının üstünden 2 yıl geçmiş bir belgenin geçerliliği sorgulanabilir. Çünkü öğrencilik hayatınız bitmiş olabilir. Bu yüzden bazı kurumlara yapılan müracaatlar sırasında sizden güncel tarihe göre yeni belge istenir. Hatta her yıl bu belgenin yenilenmesi gerekebilir. Öğrenci belgesi mezuniyet durumundan sonra kullanılmaz hale gelir. Bu yüzden yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmuş kimseler e-Devlet üzerinden öğrenim belgesi alma hakkına sahip olamaz.