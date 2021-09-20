Öğrenci belgesi nasıl alınır? E-okul öğrenci belgesi alma 2021! E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alınır mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Lisede ve üniversitede okuyan öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerine bazı evrakları vermekle yükümlü ve bunlar arasında öğrenci belgesi de yer alıyor. Peki nereden alınır?
E-OKUL ÖĞRENCİ BELGESİ ALMA 2021
E-Okul öğrenci belgesi almak için sisteme okul idaresi tarafından kurum şifresiyle giriş yapılması gerekir.
Daha sonra öğrenci işlemleri menüsünden raporlama sekmesine geçilir.
Öğrenim belgesi geçmiş dönemler dosyasına gelindiğinde tüm öğrenciler listenir.
Arama butonundan T.C. kimlik numarası ile yapılan aramalar istenilen öğrencinin bilgisine kolayca ulaşmayı sağlar.
Aynı ekrandan yazdırma işlemi başlatılabilir.
E-DEVLET'TEN ÖĞRENCİ BELGESİ ALINIR MI?
E-Devlet'in Türk vatandaşlarına sunduğu hizmetlerden birisi de öğrenci belgesi sorgulama şeklinde karşımıza çıkar:
Bu hizmetten faydalanabilmek için e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız gerekir.
Şifresi olmayan kimseler sisteme giriş yapamaz. Bunun için öncesinde PTT şubelerinden e-Devlet şifresi talep etmeniz gerekir. Düşük bir ücret karşılığında verilen şifreyi sisteme giriş yaptıktan sonra değiştirebilirsiniz. Şahsına ait olan bu bilgileri başka kişilerle paylaşmamanız önemle rica olunur.
E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetlerden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilirsiniz.
Öğrenim belgesi çıkartmak için hiçbir ödeme yapmanız gerekmez.