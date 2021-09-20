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    Ek yerleştirmeler bugün başlıyor

    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) herhangi bir bölüme tercih yapıp yerleşemeyen ya da tercih yapmayan tüm adayların yararlanabileceği ek yerleştirmeler bugün başlıyor.

    Ek yerleştirmeler bugün başlıyor
    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) herhangi bir bölüme tercih yapıp yerleşemeyen ya da tercih yapmayan tüm adayların yararlanabileceği ek yerleştirmeler bugün başlıyor.

    23 Eylül'e kadar sürecek ek yerleştirmede adaylara 24 tercih hakkı tanınacak. Her programın boş kontenjanı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek. Genel yerleştirmelerin aksine ek yerleştirmelerde sıralama değil, puana öncelik verilecek.
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