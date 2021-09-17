Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) ek bir alternatif olarak girebilen TIPDİL sınavı 2021 yılında Eylül ayından gerçekleştirilecek. Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından yapılan sınava katılacak adaylar sınav hakkında bilgileri araştırıyor. Peki 2021 TIPDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? TIPDİL kaç soru, kaç dakika? TIPDİL kaç yıl geçerli? Sınav İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilmektedir. İşte TIPDİL'e dair merak edilenler...
2021 TIPDİL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2021 yılında 16-27 Ağustos tarihleri arasında alınan TIPDİL sınavı 18 Eylül'de uygulanacak. Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınav İstanbul ve Ankara'da yapılacak.
TIPDİL KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınav 150 dakika sürmektedir. TIPDİL adaylarına toplamda 80 soru yöneltilecek. Sınav alanları İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. Adaylar bir dönemde, yalnız bir yabancı dilden sınava girebilecektir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS)'na girmeye hak kazanmış veya hak kazanacak olan tüm adaylar ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuracak adaylar TÖMER TIPDİL Sınavına başvuru yapabilirler. TÖMER TIPDİL Sınavı sadece, TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanmaktadır.
KAÇ YIL GEÇERLİDİR?
"Tıpta, Diş Hekimliğinde ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği" uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesinde yabancı dil koşulunun sağlanması için TÖMER TIPDİL Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.
NASIL DEĞERLENDİRME YAPILACAK?
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.