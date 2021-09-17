Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 18.09.2021 01:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2021 01:14
    ABONE OL

    2021 TIPDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? TIPDİL kaç soru, kaç dakika?

    Ankara Üniversitesi tarafından organize edilen TIPDİL sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2021 yılında TIPDİL sınavına girecek olan yüzlerce aday 2021 TIPDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? TIPDİL kaç soru, kaç dakika? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. TUS ve DUS adaylarının dil muafiyeti almak için katıldıklaı TIPDİL sınavı hakkında tüm bilgiler haberimizde...

    takvim.com.tr
    2021 TIPDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? TIPDİL kaç soru, kaç dakika?

    Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) ek bir alternatif olarak girebilen TIPDİL sınavı 2021 yılında Eylül ayından gerçekleştirilecek. Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından yapılan sınava katılacak adaylar sınav hakkında bilgileri araştırıyor. Peki 2021 TIPDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? TIPDİL kaç soru, kaç dakika? TIPDİL kaç yıl geçerli? Sınav İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilmektedir. İşte TIPDİL'e dair merak edilenler...

    2021 TIPDİL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2021 yılında 16-27 Ağustos tarihleri arasında alınan TIPDİL sınavı 18 Eylül'de uygulanacak. Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınav İstanbul ve Ankara'da yapılacak.

    TIPDIİL KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    TIPDİL KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

    Sınav 150 dakika sürmektedir. TIPDİL adaylarına toplamda 80 soru yöneltilecek. Sınav alanları İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. Adaylar bir dönemde, yalnız bir yabancı dilden sınava girebilecektir.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS)'na girmeye hak kazanmış veya hak kazanacak olan tüm adaylar ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuracak adaylar TÖMER TIPDİL Sınavına başvuru yapabilirler. TÖMER TIPDİL Sınavı sadece, TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanmaktadır.

    KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

    "Tıpta, Diş Hekimliğinde ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği" uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesinde yabancı dil koşulunun sağlanması için TÖMER TIPDİL Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

    NASIL DEĞERLENDİRME YAPILACAK?

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, cevap anahtarı hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan soru sayısı üzerinden hesaplanacaktır.

        ADAYIN SINAVININ GEÇERSİZ OLMASINA NEDEN OLACAK HUSUSLAR

        1. Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb.) terk etmeniz,
        2. Optik cevap kâğıdınızda ilgili kısımları (ad, soyad, imza) doldurmamanız,
        3. Sınav sonunda soru kitapçığınızın ve sayfalarının eksik çıkması,
        4. Sınav salonuna fazladan müsvedde kağıdı vb. getirdiğinizin tespit edilmesi,

        5. Sınav sorularını ya da cevaplarını herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız veya çıkarmaya teşebbüs etmeniz,
        6. Sınav salonuna getirilmesi yasak olan eşyalardan birini bulundurduğunuzun tespit edilmesi,
        7. Sınav esnasında görevlilerle konuşmanız, soru sormanız ve tartışmaya girmeniz; başka adayın/adayların kâğıdına bakmanız, başka adayla/adaylarla konuşmanız, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermeniz,
        8. Sınav esnasında kopya çekmeniz, çekmeye teşebbüs etmeniz, kopya vermeniz, kopya çekilmesine yardım etmeniz,
        9. Sınava gelirken getirmeniz gereken geçerli kimlik belgeleri dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olduğunuzun tespit edilmesi,
        10. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz olarak teslim etmemeniz,
        11. Salon başkanın sınav bitmiştir uyarısından sonra soru kitapçığına veya optik cevap kağıdına işaretleme yapmaya devam ettiğinizin tespit edilmesi, halinde sınavınızın iptali işlemi yapılması zorunda kalınacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sırıtman tacizi hafifletmedi!
        Haberler Eğitim 2021 TIPDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? TIPDİL kaç soru, kaç dakika?
            SON DAKİKA