Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren okul var mı? Bakan Özer'den son dakika açıklaması





"DİYARBAKIR'DA YAKLAŞIK 19 BİN SINIFIMIZ BULUNMAKTADIR"

Diyarbakır'da yüz yüze eğitimle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Özer, 21 sınıfta vaka veya yakın temastan dolayı yüz yüze eğitime ara verildiğini ve bunların da canlı sınıflarla telafi edildiğini söyledi. Bakan Özer, "Diyarbakır'da yaklaşık 19 bin sınıfımız bulunmakta sadece 21 sınıfımızda bir vaka veya yakın temastan dolayı yüz yüze ara verilmiş bulunmaktadır. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı covit vakası nedeniyle yüz yüze ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması yapılıyor. Bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize valilik kanalıyla tabletleri ulaştırılmaktadır. Sonuç olarak kurallara riayet ettiğimiz zaman tüm vatandaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda başarılı bir şekilde süreci nihayetlendireceğimize inanıyorum" diye konuştu.