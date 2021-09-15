Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren okul var mı? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim değerlendirme toplantısı için geldiği Diyarbakır'da eğitim sorunlarının masaya yatırıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen hiç bir okullarının bulunmadığını söyledi.
Diyarbakır Valiliğinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla basına kapalı bir toplantı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantı çıkışında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, tüm tedbirleri aldıklarını ve yüz yüze eğitimde kararlı oldukları vurgusu yaptı.
Bakan Özer, "Bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu üyeleriyle belirlemiş olduğumuz her hangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzdan hiçbir okulumuzun sınıfları yüz yüze eğitime ara vermemiştir. Elbette yüz yüze ara veren sınıflarımız vardır. O süreç de sağlık bakanlığımızla belirlemiş olduğumuz kriterler ile ilerlemektedir" dedi.