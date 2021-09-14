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    • Eğitim
    • 14.09.2021 14:06
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    • 14.09.2021 14:13
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    DGS tercih sonuçları açıklandı! 2021 ÖSYM AİS DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre DGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yapılan açıklamada, "27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Peki, DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? 2021 ÖSYM AİS DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Sınava katılım sağlayan adaylar tercih sonuçlarının nereden öğrenileceğini merak ediyor. Peki, DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? 2021 ÖSYM AİS DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

    2021-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

    27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    İşte sonuç sorgulama sayfası;

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

    Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

        Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

        E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

        Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI
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        Haberler Eğitim DGS tercih sonuçları açıklandı! 2021 ÖSYM AİS DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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