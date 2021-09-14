DGS tercih sonuçları açıklandı! 2021 ÖSYM AİS DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Sınava katılım sağlayan adaylar tercih sonuçlarının nereden öğrenileceğini merak ediyor. Peki, DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? 2021 ÖSYM AİS DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...
2021-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
İşte sonuç sorgulama sayfası;
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.