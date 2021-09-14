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    • Eğitim
    • 14.09.2021 14:45
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    • 14.09.2021 14:45
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    DGS hukuk taban puanları 2021! DGS hukuk bölümü taban puanları ve sıralaması! İstanbul, Ankara, İzmir…

    ÖSYM DGS tercih sonuçlarını duyurunca gündemde yoğun bir şekilde DGS hukuk taban puanları 2021 sorgulaması yapılır oldu. Yerleşemeyen adaylar önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak için bir şans daha sunulup sunulmayacağını, ek tercihlerin olup olmayacağını merak etmeye başladı. En çok tercih edilen bölümlerden biri olan DGS hukuk bölümü taban puanları ve sıralaması da araştırılmaya başlandı. İşte üniversitelere göre DGS hukuk bölümü puanları…

    takvim.com.tr
    DGS hukuk taban puanları 2021!

    DGS hukuk taban puanları 2021! DGS hukuk bölümü taban puanları ve sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte ek tercih konusuna yönelmeye başladı. Yerleşemeyenler için bir şans var mı, yoğun ilgi gören bölümlerden biri olan hukuk için DGS taban puanları nedir? İşte detaylar…

    ÜNİVERSİTELERİN DGS HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

    Adaylar, Tablo-1'de yer alan lisans programlarının 2021-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    DGS HUKUK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Henüz ÖSYM'den açıklama yapılmadı, yeni haber geldiğinde içeriğimizde yer alacak.

    DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    İşte sonuç sorgulama sayfası;

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

        Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

        E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

        Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

        E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

        Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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