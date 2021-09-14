DGS hukuk taban puanları 2021! DGS hukuk bölümü taban puanları ve sıralaması! İstanbul, Ankara, İzmir…

DGS hukuk taban puanları 2021! DGS hukuk bölümü taban puanları ve sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte ek tercih konusuna yönelmeye başladı. Yerleşemeyenler için bir şans var mı, yoğun ilgi gören bölümlerden biri olan hukuk için DGS taban puanları nedir? İşte detaylar…