DGS hukuk taban puanları 2021! DGS hukuk bölümü taban puanları ve sıralaması! İstanbul, Ankara, İzmir…

DGS hukuk taban puanları 2021! DGS hukuk bölümü taban puanları ve sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte ek tercih konusuna yönelmeye başladı. Yerleşemeyenler için bir şans var mı, yoğun ilgi gören bölümlerden biri olan hukuk için DGS taban puanları nedir? İşte detaylar…
ÜNİVERSİTELERİN DGS HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
Adaylar, Tablo-1'de yer alan lisans programlarının 2021-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.
DGS HUKUK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz ÖSYM'den açıklama yapılmadı, yeni haber geldiğinde içeriğimizde yer alacak.
DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
İşte sonuç sorgulama sayfası;
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.