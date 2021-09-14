DGS ek tercih robotu 2021! YÖK Atlas DGS ek tercihler nasıl yapılıyor? DGS taban puanları, başarı sıralaması…

DGS TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI!

DGS tercih kılavuzundan DGS taban puanları açıklandı. Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak DGS taban puanlarına ulaşabilir ve bölümlerin başarı sıralamalarını öğrenebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

YERLEŞENLER İÇİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

İşte ek yerleştirme işlemine dair bilgiler;

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.