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    • Eğitim
    • 14.09.2021 14:19
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    • 14.09.2021 14:24
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    DGS ek tercih robotu 2021! YÖK Atlas DGS ek tercihler nasıl yapılıyor? DGS taban puanları, başarı sıralaması…

    Bir süredir merakla beklenen DGS tercih sonuçları açıklandı ve gümde de yoğun etki yaratarak DGS ek tercih robotu 2021 sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınav sonrasında tercihlerini yapan adaylar sonuçları heyecanla araştırmaya başladı. Peki yerleşemeyenler için ÖSYM ek tercih açacak mı? YÖK Atlas DGS ek tercihler nasıl yapılıyor? Bölümlere göre DGS taban puanları, başarı sıralaması…

    takvim.com.tr
    DGS ek tercih robotu 2021!

    DGS ek tercih robotu 2021! YÖK Atlas DGS ek tercihler nasıl yapılıyor? Bölümlere göre DGS taban puanları, başarı sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi incelemeye başladı ve yerleşemeyenler ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağını merak eder oldu. Peki ÖSYM konuya dair açıklama yaptı mı?

    YÖK ATLAS DGS TERCİH ROBOTU!

    Aşağıdaki bağlantıdan YÖK Atlas tercih robotuna ulaşabilir ve üniversitelerin puanlarını öğrenebilirsiniz.

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI!

    DGS tercih kılavuzundan DGS taban puanları açıklandı. Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak DGS taban puanlarına ulaşabilir ve bölümlerin başarı sıralamalarını öğrenebilirsiniz.

    DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

    YERLEŞENLER İÇİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    İşte ek yerleştirme işlemine dair bilgiler;

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

    Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

        E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

        Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

        E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

        Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI
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        Haberler Eğitim DGS ek tercih robotu 2021! YÖK Atlas DGS ek tercihler nasıl yapılıyor? DGS taban puanları, başarı sıralaması…
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