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    • Eğitim
    • 13.09.2021 07:18
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    • 13.09.2021 07:18
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    AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 açık öğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir, ücreti ne kadar?

    Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için kayıt yenileme yaptırması gerekiyor ve bunun için gerekli bilgiler de merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi’nden beklenen açıklama geldi ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki 2021-2022 açık öğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir, ücreti ne kadar? Hangi bölümler için ne kadar ücret ödemesi yapılacak? İşte AÖF öğrencilerinin yapması gerekenler…

    takvim.com.tr
    AÖF kayıt yenileme ne zaman?

    AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 açık öğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir, ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite eğitimlerini açıktan okuyan öğrenciler için kayıt yenileme tarihleri büyük önem taşıyor ve bu tarihleri kaçırmamak gerekiyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi için bu tarihlerin bilgisini duyurdu ve öğrenciler merakla sorgulamalara başladı. İşte detaylar…

    AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.

    Kayıt işlemleri kayıt tarihinin ilk günü saat 09:00'da başlayıp kayıt tarihinin son günü saat 17:00'de sona erecektir. aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.

    Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.

        AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ücretler bölümlere göre farklılık gösteriyor.

        Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

        Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir.
        Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.

        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

        Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

        Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

        Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
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        Haberler Eğitim AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 açık öğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir, ücreti ne kadar?
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