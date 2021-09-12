AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 açık öğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir, ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite eğitimlerini açıktan okuyan öğrenciler için kayıt yenileme tarihleri büyük önem taşıyor ve bu tarihleri kaçırmamak gerekiyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi için bu tarihlerin bilgisini duyurdu ve öğrenciler merakla sorgulamalara başladı. İşte detaylar…
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.
Kayıt işlemleri kayıt tarihinin ilk günü saat 09:00'da başlayıp kayıt tarihinin son günü saat 17:00'de sona erecektir. aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.
Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.