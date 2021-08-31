Ek tercih üniversite tavan taban puanları boş kontenjanlar! 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM'den YKS yerleştirme açıklamasının gelmesinin ardından 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu araştırılan konulardan birisi oldu. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih üniversite taban puanları boş kontenjanlar hakkında sorgulama yapıyor. Yüzbinlerce öğrencinin yerleştiği yer belli olurken şimdi gözler 2021 YKS ek tercih kılavuzuna çevrildi. İşte YKS ek tercih üniversite taban puanları boş kontenjanları hakkında son bilgiler!
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu için herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EK TERCİH ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI!
YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte üniversite taban puanları da belirlenmiş olacak.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıkladığını duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.