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    • Eğitim
    • 29.08.2021 09:26
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    • 29.08.2021 09:30
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    YÖKDİL'de yanlışlar doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır?

    YÖKDİL'de yanlışlar doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? soruları bugün sınava girecek binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Sınava sayılı saatler kala ÖSYM, YÖKDİL'e girecek adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı. İşte binlerce adayın dil yeterliliği gerektiren alanlarda kullanmak üzere katılacağı YÖKDİL 2 hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    YÖKDİL’de yanlışlar doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır?

    YÖKDİL sınavları özellikle lisansüstü eğitim, doçentlik, TUS, DUS başvurularında adaylar için bir hayli önemli. Bu yıl ikincisi düzenlenen YÖKDİL 2 sınavı için adaylar YÖKDİL'de yanlışlar doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. YÖKDİL sınav hakkında tüm merak edilenler ÖSYM'nin paylaştığı YÖKDİL 2 sınav kılavuzunda yer aldı. İşte Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL sınavı hakkında bilgiler...

    YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    29 Ağustos 2021 Pazar günü uygulanancak YÖKDİL 2 sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 180 dakikanın ardından saat 13.15'te sınavdan çıkacak. YÖKDİL/2'de geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi soru sayısı 80'dir.

    YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI!

    ÖSYM, YÖKDİL 2 sınav giriş belgelerini yayımladı. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş belgelerine ulaşabilecek. Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmayacak.

    GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖKDİL'DE YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    YÖKDİL'de yanlışlar doğruyu götürmemektedir. Bu nedenle sınavda boş soru bırakmamanız lehinize olabilir. Detaylı bilgiler için YÖKDİL 2 sınav kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

    ÖSYM İLE YÖKDİL 2 SINAV KILAVUZU

        YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        ÖSYM'nin yayımladığı YÖKDİL 2 sınav kılavuzunda konuya ilişkin yer alan bilgiler şöyle;

        ''Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.''

        SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMALARI YASAK OLAN ARAÇ, GEREÇ VE EŞYALAR

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

         Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü
        için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

         Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

         Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

         Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

         Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

         Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN

        ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

        Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

        Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

        Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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        Haberler Eğitim YÖKDİL'de yanlışlar doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır?
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