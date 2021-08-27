Son dakika! 2021-DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Prof.Dr.Halis Aygün Twitter hesabından son dakika DGS tercihleri hakkında duyuru yayımladı. Peki 2021-DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? 2 yıllık ön lisans mezunları DGS ile 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yaparak diploma sahibi olabilecek. DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte Aygün'ün son dakika açıklamaları...
DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Aygün açıklamasında, ''Değerli DGS adaylarımız,2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. '' ifadelerine yer verdi.
DGS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
DGS tercihleri 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin AİS sitesi üzerinden yapacaklar. 2021-DGS tercih kılavuzunda tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı şöyle belirtildi;
''Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "2021-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.
Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır. ''