Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2021-2022 YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın okullarından uzak kalan öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerin son durumunu merak ediyor. Kabine Toplantısının ardından son durum belli oldu. Üniversitelerin Eylül ayında açılacağı kesinleşti. YÖK de yaptığı açıklamayla Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih bellİ oldu mu? 2021-2022 YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? sorularına yanıt verdi. Detaylar haberimizde...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?
Üniversiteler 2021-2022 eğitim öğretim yılında 13 Eylül'de kapılarını öğrencilerine açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin, 13 Eylül itibarıyla başlayacağını açıkladı.
2021-2021 YÖK İLE ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tüm rektörlerle 27 Ağustos tarihinde bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda yüz yüze eğitimin esasları masaya yatırılacak. Yarın ilk kez Ankara'da rektörlerle bir araya gelecek olan Özvar, 'Yükseköğretim Kurulu'nun geleceğe dair yeni vizyonunu' paylaşacak. Toplantıda rektörler de görüşlerini açıklayaca ve üniversitelerdeki yüz yüze eğitimin esasları değerlendirilecek.
2021 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Üniversitelere kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.