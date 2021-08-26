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    • Eğitim
    • 26.08.2021 10:48
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    • 26.08.2021 10:48
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    Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2021-2022 YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

    Eylül ayına sayılı günler kala üniversitelerin son durumu merak konusu oldu. 2021 YKS tercihlerinin tamamlanmasının ardından üniversiteler yerleşen milyonlarca öğrenci Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2021-2022 YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Son Kabine toplantının ardından üniversitelerin açılış tarihi ve yüz yüze eğitim detayları belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021-2022 YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

    Koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın okullarından uzak kalan öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerin son durumunu merak ediyor. Kabine Toplantısının ardından son durum belli oldu. Üniversitelerin Eylül ayında açılacağı kesinleşti. YÖK de yaptığı açıklamayla Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih bellİ oldu mu? 2021-2022 YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? sorularına yanıt verdi. Detaylar haberimizde...

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?

    Üniversiteler 2021-2022 eğitim öğretim yılında 13 Eylül'de kapılarını öğrencilerine açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin, 13 Eylül itibarıyla başlayacağını açıkladı.

    2021-2021 YÖK İLE ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

    Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tüm rektörlerle 27 Ağustos tarihinde bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda yüz yüze eğitimin esasları masaya yatırılacak. Yarın ilk kez Ankara'da rektörlerle bir araya gelecek olan Özvar, 'Yükseköğretim Kurulu'nun geleceğe dair yeni vizyonunu' paylaşacak. Toplantıda rektörler de görüşlerini açıklayaca ve üniversitelerdeki yüz yüze eğitimin esasları değerlendirilecek.

    2021 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

    Üniversitelere kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

        ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

        e-Devlet üzerinden Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

        e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

        E kayıt uygulamasını kullanan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi bulunuyor.
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        Haberler Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2021-2022 YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?
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