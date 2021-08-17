AÖL yeni kayıt ne zaman 2021? Açık Öğretim Lisesi AÖL yeni kayıt için gerekli evraklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken Açık Öğretim Lisesi için yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı AÖL eğitimi almak isteyenlerin araştırdığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
AÖL YENİ KAYIT NE ZAMAN 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama henüz yapılmadı. Tarih bilgisi verildiğinde haberimizde yer alacaktır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.
Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.
Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?
Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.