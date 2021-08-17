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    • Eğitim
    • 17.08.2021 16:21
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    • 17.08.2021 16:21
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    AÖL yeni kayıt ne zaman 2021? Açık Öğretim Lisesi AÖL yeni kayıt için gerekli evraklar neler?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında AÖL yeni kayıt ne zaman 2021? Sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı açık öğretim lisesinde okumak isteyen ve ilk kez kaydolacak kişiler neler yapılması gerektiğini merak ediyor. Peki Açık Öğretim Lisesi için yeni kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılıyor? AÖL yeni kayıt için gerekli evraklar neler? İşte lise eğitimini uzaktan tamamlamak isteyenler için merak konusu olan tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    AÖL yeni kayıt ne zaman 2021?

    AÖL yeni kayıt ne zaman 2021? Açık Öğretim Lisesi AÖL yeni kayıt için gerekli evraklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken Açık Öğretim Lisesi için yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı AÖL eğitimi almak isteyenlerin araştırdığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    AÖL YENİ KAYIT NE ZAMAN 2021?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama henüz yapılmadı. Tarih bilgisi verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

    İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.
    Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

    Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
    Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
    Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

    Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

        1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

        Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL.'dir. Bu bedelin;

        30 TL. 'sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

        10 TL. 'sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.

        Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

        2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

        Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz.

        Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

        Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.

        Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

        3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

        Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

        KİMLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAZ?

        1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede şehit düşenlerin eş ve çocukları.
        Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve çocukları.
        İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar.
        Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler.
        Yukarıdaki şartlardan birini taşıyan öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır.

        Söz konusu belgelerin iki adet fotokopisi aslıdır gibi yapılarak bir tanesi öğrenci dosyasına konulacak diğeri de istenildiğinde Açık Öğretim lisesine gönderilmek üzere muhafaza edecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

        Not: Yeni Kayıt katılım bedelleri her yıl Açık Öğretim Lisesince belirlenir. Katılım bedelleri Açık Öğretim Lisesi ve kayıt yaptırılan İrtibat Bürosu hesabına ayrı ayrı yatırılır.
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        Haberler Eğitim AÖL yeni kayıt ne zaman 2021? Açık Öğretim Lisesi AÖL yeni kayıt için gerekli evraklar neler?
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