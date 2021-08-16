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    • Eğitim
    • 16.08.2021 16:17
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    • 16.08.2021 16:29
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    2021 YKS ek tercihler nereden, nasıl yapılır? YKS ek tercihlerde puan düşer mi?

    2021 YKS asıl tercih dönemi 5 Ağustos'ta başladı. Milyonlarca üniversite adayı 20 Ağustos'a kadar tercihlerini yapmaya devam edebilecek. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ek tercihlerde boş kontenjanları tercih edebilecek. Peki 2021 YKS ek tercihler nereden, nasıl yapılır? YKS ek tercihlerde puan düşer mi? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

    2021 YKS ek tercihler nereden, nasıl yapılır? YKS ek tercihlerde puan düşer mi?

    ÖSYM tarafından YKS tercih işlemleri devam ederken ek yerleşirmeler için de araştırmalar hızlanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ek yerleştirmelerde 2021 yılına mahsus olmak üzere baraj puanının TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağınu duyurdu. Ek tercih yapmak isteyen adaylar için 2021 YKS ek tercihler nereden, nasıl yapılır? YKS ek tercihlerde puan düşer mi? sorularının yanıtları haberimizde...

    2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    YKS'de asıl tercihler 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacak. Asıl tercihlerde hiç tercih yapmayan ve ya herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecek. ÖSYM, YKS ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz bildirilmedi. 2. yerleştirme olarak da bilinen ek yerleştirme sürecinin üniversitelerin açılacağı Eylül ayının sonuna denk gelebileceği düşünülüyor.

    Öte yandan geçtiğimiz yıl YKS ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

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    YKS 2. TERCİHLER NEREDEN, NASIL YAPILIR 2021?

    YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini sıralayabilecek. Tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılacak.

    Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir. TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

    İlgili AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır.

    Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir.

    Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

    YKS EK YERLEŞTİRME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    YSK EK TERCİH KILAVUZU VE KONTENJAN TABLOSU

    YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında boş kalan kontenjanlar belli olacak. Kılavuz yayımlandığında haberimizde yer alacaktır.

        YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?

        YKS ek tercihyapacak adayların hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olamayacak.

        İlk tercihlerde kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

        İlk tercihlerde bir bölüme yerleşemeyen ve 2. tercihte bulunmak isteyen adayların puanlarında kesinti yaşanmaz. Ancak merkezi yerleştirmelerde bir yere yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan adaylar bir sonaki sene tercihlerde puanları düşer.

        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

        Ancak üniversite kayıtları 6 Eylül'de başlayacağından sonuçların da en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.

        ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasındayapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt içinaşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süreiçerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronikkayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretimprogramına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecekadayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarınailişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçicikayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
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        Haberler Eğitim 2021 YKS ek tercihler nereden, nasıl yapılır? YKS ek tercihlerde puan düşer mi?
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