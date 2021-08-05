Polislik taban puan kaç? 2021 PMYO taban puan kontenjan! PMYO baraj puanı değişti mi?

2021 POLİSLİK TABAN PUAN KAÇ?

Geçtiğimiz yıl YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düşmüştü. Baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekilmişti.

2021 PMYO taban puan ise henüz açıklanmadı. Bu konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250