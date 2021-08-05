Polislik taban puan kaç? 2021 PMYO taban puan kontenjan! PMYO baraj puanı değişti mi?

2021 PMYO taban puan kontenjan! Polislik taban puan kaç? PMYO baraj puanı değişti mi? Polis olarak görev yapmak isteyen ve bunun eğitimini almak için PMYO tercih edecek öğrencilerin en çok merak ettiği konu puanlar ve kontenjan oldu. YKS tercihleri 5 Ağustos itibariyle başlarken gözler PMYO puanları, kontenjanları ve başvuru dönemine çevrildi. İşte; polislik taban puan kaç sorusunun yanıtı!
2021 POLİSLİK TABAN PUAN KAÇ?
Geçtiğimiz yıl YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düşmüştü. Baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekilmişti.
2021 PMYO taban puan ise henüz açıklanmadı. Bu konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
2015: 270
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250
PMYO KONTENJAN NE KADAR?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek Lise Mezunu Polis Alımı için büyük müjde bekleniyor. 2020 yılında da 2500 kişilik boş kontenjan beklenmekteydi ancak Pandemi sebebi ile alımların ertelenmesi 2021 yılında yapılacak Polis Memuru adayı alımı için kontenjanı arttırıyor.
Bu yönde 2 yıllık yapılacak alım için en az 3500 Polis Memuru Adayı alımı bekleniyor. Bu sayı Polis Akademisi Başkanlığından gelecek müjde ile 5000 kişilik kontenjan gelmesi de muhtemeller arasında.