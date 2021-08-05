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    • Eğitim
    • 05.08.2021 09:16
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    • 05.08.2021 09:16
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    Polislik taban puan kaç? 2021 PMYO taban puan kontenjan! PMYO baraj puanı değişti mi?

    PMYO taban puan kontenjan nasıl? 2021 polislik taban puan kaç? Polis olarak görev yapmak isteyen gençler PMYO hakkında bilgi edinmek istiyor. PMYO baraj puanı değişti mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. YKS puanıyla tercih yapılan PMYO giriş süreci hakkında merak edilen tüm bilgilere takvim.com.tr sayfalarından ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 polislik PMYO taban puan kaç sorusunu cevabı!

    takvim.com.tr
    Polislik taban puan kaç? 2021 PMYO taban puan kontenjan!

    2021 PMYO taban puan kontenjan! Polislik taban puan kaç? PMYO baraj puanı değişti mi? Polis olarak görev yapmak isteyen ve bunun eğitimini almak için PMYO tercih edecek öğrencilerin en çok merak ettiği konu puanlar ve kontenjan oldu. YKS tercihleri 5 Ağustos itibariyle başlarken gözler PMYO puanları, kontenjanları ve başvuru dönemine çevrildi. İşte; polislik taban puan kaç sorusunun yanıtı!

    2021 POLİSLİK TABAN PUAN KAÇ?

    Geçtiğimiz yıl YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düşmüştü. Baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekilmişti.

    2021 PMYO taban puan ise henüz açıklanmadı. Bu konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    2015: 270

    2016: 270

    2017: 260

    2018: 260

    2019: 250

    PMYO KONTENJAN NE KADAR?

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek Lise Mezunu Polis Alımı için büyük müjde bekleniyor. 2020 yılında da 2500 kişilik boş kontenjan beklenmekteydi ancak Pandemi sebebi ile alımların ertelenmesi 2021 yılında yapılacak Polis Memuru adayı alımı için kontenjanı arttırıyor.

    Bu yönde 2 yıllık yapılacak alım için en az 3500 Polis Memuru Adayı alımı bekleniyor. Bu sayı Polis Akademisi Başkanlığından gelecek müjde ile 5000 kişilik kontenjan gelmesi de muhtemeller arasında.

        POLİSLİK TABAN PUAN HESAPLAMA

        2021 PMYO sınav şartları içerisinde 2021 TYT sınavında en az 250 ham puan alma şartı söz konusudur. Bu şartın 2021 yılı içinde değişmeyeceğini düşünülüyor.

        2021 TYT sınavında 250 ham puan almak için en az 45 net ve üzerinde yapmak gerekmektedir. Adaylar, kendilerini garanti altına almak için net sayısını biraz daha arttırıp, TYT sınavında 50 net üstünde yapmaları durumda PMYO sınavına katılım için gerekli olan ham puanı kesinlikle almış olacaktır. ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarına göre sınavda yer alan farklı alanlara göre yapılması gereken net sayılarını şu şekilde belirtelim:

        2021 TYT'de 20 Türkçe, 12,75 Temel Matematik ve 12 Sosyal Bilimler neti yapan adaylar, 250 puanın üstünde alacaklardır.

        2021 TYT'de 20 Türkçe, 16 Temel Matematik ve 9 Sosyal Bilimler neti yapan adaylar, 250 puanın üstünde alacaklardır.

        2021 TYT'de 28 Türkçe, 9,5 Temel Matematik ve 7,5 Sosyal Bilimler neti yapan adaylar, 250 puanın üstünde alacaklardır.

        2021 TYT'de 17 Türkçe, 19 Temel Matematik ve 8,75 Fen Bilimleri neti yapan adaylar, 250 puanın üstünde alacaklardır.

        2021 TYT'de 18,5 Türkçe, 12,5 Temel Matematik, 11,5 Sosyal Bilimler ve 2,5 Fen Bilimleri neti yapan adaylar, 250 puanın üstünde alacaklardır.

        2021 TYT'de 26 Türkçe, 7,5 Temel Matematik, 10 Sosyal Bilimler ve 2,25 Fen Bilimleri neti yapan adaylar, 250 puanın üstünde alacaklardır.
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