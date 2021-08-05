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    • Eğitim
    • 05.08.2021 14:16
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    • 05.08.2021 14:16
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    KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgula! 15 Ağustos KPSS ÖABT sınav giriş belgesi erişime açıldı!

    KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı! 15 Ağustos KPSS ÖABT sınav giriş belgesi almak isteyenler konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; KPSS ÖABT sınav giriş yerlerinin belli olduğu bilgisi paylaşıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. İşte, KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    15 Ağustos KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgula!

    KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgula! 15 Ağustos'ta yapılacak KPSS ÖABT sınav giriş belgesinin erişime açıldığı duyuruldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    KPSS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    DİKKAT!

    15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULA

        ÖABT NE DEMEK?

        ÖABT'nin açılımı; 'Öğretmenlik Alan Bilgisi testi şeklinde ifade edilmektedir. Her öğretmenin kamu bünyesinde mesleğini icra edebilmesi için, KPSS sınavından sonra girmesi gereken bir sınav olarak öne çıkıyor.

        KPSS A Grubu meslekleri hangileri?

        A Grubu kadrolar genellikle kariyer odaklıdır. A grubu kadrolarda müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb. gibi meslekler yer almaktadır.

        KPSS-A Grubu sınavına girecek olan tüm adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavına girmeleri gerekir. Çünkü Kamu Personeli Seçme Sınavı, A Grubu kadrolara atanacaklar için, kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecek kişileri belirlemek amacıyla kullanılacak puanları sağlar.

        A Grubu meslekleri arasında şunlar yer almaktadır:

        BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı
        Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
        TBMM Uzman Yardımcılığı
        Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
        Vergi Müfettiş Yardımcılığı
        Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
        PTT Müfettiş Yardımcılığı
        Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
        Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
        Videoyu Oynat
        Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
        Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu
        Stajyer Hazine Kontrolörü
        Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı
        Gelir Uzman Yardımcısı
        Vergi Denetmen Yardımcısı
        Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
        Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
        Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
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        Haberler Eğitim KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgula! 15 Ağustos KPSS ÖABT sınav giriş belgesi erişime açıldı!
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