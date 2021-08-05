KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgula! 15 Ağustos KPSS ÖABT sınav giriş belgesi erişime açıldı!

ÖABT NE DEMEK?

ÖABT'nin açılımı; 'Öğretmenlik Alan Bilgisi testi şeklinde ifade edilmektedir. Her öğretmenin kamu bünyesinde mesleğini icra edebilmesi için, KPSS sınavından sonra girmesi gereken bir sınav olarak öne çıkıyor.

KPSS A Grubu meslekleri hangileri?

A Grubu kadrolar genellikle kariyer odaklıdır. A grubu kadrolarda müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb. gibi meslekler yer almaktadır.

KPSS-A Grubu sınavına girecek olan tüm adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavına girmeleri gerekir. Çünkü Kamu Personeli Seçme Sınavı, A Grubu kadrolara atanacaklar için, kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecek kişileri belirlemek amacıyla kullanılacak puanları sağlar.

A Grubu meslekleri arasında şunlar yer almaktadır:

BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı

TBMM Uzman Yardımcılığı

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı

PTT Müfettiş Yardımcılığı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı

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Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu

Stajyer Hazine Kontrolörü

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı

Gelir Uzman Yardımcısı

Vergi Denetmen Yardımcısı

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü