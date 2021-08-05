AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı yüzyüze mi online olarak mı düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu sınavlarının tarihinin yanı sıra online mı yoksa yüzyüze mı yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN, ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.
Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KATILABİLİR?
1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.