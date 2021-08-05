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    • Eğitim
    • 06.08.2021 08:52
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    • 06.08.2021 08:52
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    AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı yüzyüze mi online olarak mı düzenlenecek?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Sorusu yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 5-9 Temmuz tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapmıştı ve şimdi heyecanla sınav tarihi merak edilmeye başlandı. Peki Anadolu Üniversitesi konuya dair açıklama yaptı mı? Koronavirüs vakalarından dolayı AÖF yaz okulu sınavı yüzyüze mi online olarak mı düzenlenecek?

    takvim.com.tr
    AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

    AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı yüzyüze mi online olarak mı düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu sınavlarının tarihinin yanı sıra online mı yoksa yüzyüze mı yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

    AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN, ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

    Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.

    Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

    AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KATILABİLİR?

    1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

        2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

        3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

        4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.
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        Haberler Eğitim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı yüzyüze mi online olarak mı düzenlenecek?
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