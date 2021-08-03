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    • Eğitim
    • 03.08.2021 11:04
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    • 03.08.2021 11:05
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    YKS tercih kılavuzu 2021! YKS’de kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler…

    Gündemde yoğun bir şekilde YKS tercih kılavuzu 2021 sorgulaması yapılır oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen üniversite sınavının sonuçları açıklanınca gözler tercihlere çevrildi. Peki YKS’de kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler neler? YKS tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? İşte ÖSYM’nin yayınladığı bilgiler…

    takvim.com.tr
    YKS tercih kılavuzu 2021!

    YKS tercih kılavuzu 2021! YKS'de kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstediği okulda eğitim görmenin hayalini kuran milyonlarca vatandaş üniversite sınavına katıldı ve şimdi gözler tercihlere çevrildi, peki hangi tarihte başlayacak? YKS tercihlerini doğru bir şekilde yapmanız için gerekli bilgiler haberimizde yer alıyor.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

    YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

    Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

    Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

    Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

        Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

        İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

        YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

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        Utanmadan millete koyun dedi.
        Haberler Eğitim YKS tercih kılavuzu 2021! YKS’de kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler…