26-27 Haziran tarihinde milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilen YKS sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar büyük bir heyecanla tercih dönemini bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, bitecek? İşte sınava ilişkin bilgiler
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar tercihlerini, 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.
İşte tercihlere dair bilinmesi gerekenler;
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler. Tercihlerin açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.
MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).