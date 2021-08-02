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    • Eğitim
    • 02.08.2021 16:50
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    • 02.08.2021 16:50
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    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, bitecek?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları geçtiğimiz hafta erişime açıldı. Üniversite hayaliyle tercih işlemlerini yapacak olan milyonlarca aday heyecanla tarihleri beklemeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS tercih tarihlerini duyurdu ve gözler o güne çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek? İşte merak edilen yanıtlar...

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    26-27 Haziran tarihinde milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilen YKS sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar büyük bir heyecanla tercih dönemini bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, bitecek? İşte sınava ilişkin bilgiler

    YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Adaylar tercihlerini, 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

    İşte tercihlere dair bilinmesi gerekenler;

    TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

    Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler. Tercihlerin açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.

    MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

        ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

        Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

        a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
        b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
        c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

        ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

        Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

        a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
        b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
        c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

        KILAVUZ YAYIMLANDI

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

            ADAYLAR BUNLARA DİKKAT ETMELİ

            Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

            Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

            Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.
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