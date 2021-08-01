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    • Eğitim
    • 01.08.2021 12:57
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    • 01.08.2021 12:57
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    KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı!

    Binlerce kişi KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırır oldu. Memurluk ve öğrenmenlik hayali kuran vatandaşlar bugün ÖSYM’nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında ter döküyor. İlk oturumun tamamlanmasının ardından soru ve cevapların açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı mı?

    takvim.com.tr
    KPSS soru ve cevapları açıklandı mı?

    KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türkiye genelinde memur ve öğretmenlik hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi bugün sınava katılım göstererek bilgilerini yansıttı. Peki ÖSYM'den açıklama geldi mi, 1 Ağustos KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

    KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

    KPSS Lisans (Genel yetenek-Genel Kültür) soru ve cevapları için tarih ÖSYM tarafından henüz verilmedi. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    221 KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişima açılacak. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

    KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

    Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendiriliyor. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

    KPSS lisans düzeyinde sınava giren adayların 70 alabilmeleri için ortalama olarak 55 net yapmaları gerekmektedir

    62 NET 75 PUAN

    72 NET 80 PUAN

    84 NET 85 PUAN

    91 NET 90 PUAN

    KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

    KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır.

    Puan Hesaplama Formülü:

    Genel Yetenek netiniz x 0.7

    Genel Kültür netiniz x 0.3

    + 40= KPSSP1 puanınız.

    Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

        KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

        KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır. Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

        KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

        Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

        Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

        KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

        KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

        KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

        Genel Yetenek; %50

        Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

        Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.



        *KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
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