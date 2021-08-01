KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

221 KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişima açılacak. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?



Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendiriliyor. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

KPSS lisans düzeyinde sınava giren adayların 70 alabilmeleri için ortalama olarak 55 net yapmaları gerekmektedir



62 NET 75 PUAN



72 NET 80 PUAN



84 NET 85 PUAN



91 NET 90 PUAN



KPSS P1 PUAN HESAPLAMA



KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır.



Puan Hesaplama Formülü:



Genel Yetenek netiniz x 0.7



Genel Kültür netiniz x 0.3



+ 40= KPSSP1 puanınız.



Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87