Ankara Üniversitesi taban puanları 2021! Ankara Üniversitesi 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans kontenjan, başarı sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihlerin başlayacağı tarih de duyuruldu ve hemen eğitim görme hayali kuran adaylar tarafından okulların taban puanları merak konusu oldu. En çok araştırılan Ankara Üniversitesi ile ilgili tüm bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
4 Yıllık Ankara Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları 2021
Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 50 532,59951 2.246
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 320 528,03669 3.300
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 140 490,49886 22.052
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 30 489,31062 22.880
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 486,29577 25.064
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 474,50575 34.110
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 140 472,57294 35.656
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık (İngilizce) SAY 60 471,18297 36.761
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 550 467,40221 3.434
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 467,06589 40.053
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik (İngilizce) SAY 60 455,21295 50.018
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 165 444,93616 58.990
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 100 427,08547 13.594
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 425,71951 9.621
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 80 424,99174 76.383
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80 417,28213 6.112
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50 415,01419 20.813
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 180 414,44041 85.960
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 50 414,40954 12.083
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 413,61104 86.715
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Japon Dili ve Edebiyatı DİL 50 412,09986 12.627
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sinoloji DİL 30 405,93093 14.089
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20 402,69325 11.094
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 40 401,82994 15.182
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 401,38837 34.530
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 400,67324 12.016
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 396,50428 103.137
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 70 392,16932 16.629
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40 388,60286 18.871
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 30 387,97837 19.045
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60 385,50611 58.444
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dilbilimi DİL 40 381,60126 20.880
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Politika ve Ekonomi (İngilizce) EA 40 380,49902 67.302
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60 379,34140 26.079
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 40 378,47558 21.742
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 70 378,12747 71.820
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 35 378,02473 122.959
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji (İngilizce) SAY 30 374,71974 126.857
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 30 374,17966 79.518
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) DİL 50 367,59799 24.850
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 60 367,07488 93.975
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 366,70906 39.121
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 230 365,21268 40.988
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60 363,73059 42.922
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 60 361,92889 105.041