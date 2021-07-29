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    • 29.07.2021 11:12
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    • 29.07.2021 11:12
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    Ankara Üniversitesi taban puanları 2021! Ankara Üniversitesi 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans kontenjan, başarı sıralaması

    YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı ve tercihlerin başlayacağı tarih de duyurulunca Ankara Üniversitesi taban puanları 2021 sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. En çok tercih edilen okullardan biri olan ve bölümlerinin taban-tavan puanları merak edilen Ankara Üniversitesi hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. YKS sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini yapmadan önce Ankara Üniversitesi 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans kontenjan, başarı sıralamasını inceleyerek kararlarını verebilir.

    takvim.com.tr
    Ankara Üniversitesi taban puanları 2021!

    Ankara Üniversitesi taban puanları 2021! Ankara Üniversitesi 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans kontenjan, başarı sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihlerin başlayacağı tarih de duyuruldu ve hemen eğitim görme hayali kuran adaylar tarafından okulların taban puanları merak konusu oldu. En çok araştırılan Ankara Üniversitesi ile ilgili tüm bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

    4 Yıllık Ankara Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları 2021
    Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 50 532,59951 2.246
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 320 528,03669 3.300
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 140 490,49886 22.052
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 30 489,31062 22.880
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 486,29577 25.064
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 474,50575 34.110
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 140 472,57294 35.656

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık (İngilizce) SAY 60 471,18297 36.761
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 550 467,40221 3.434
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 467,06589 40.053
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik (İngilizce) SAY 60 455,21295 50.018
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 165 444,93616 58.990
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 100 427,08547 13.594
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 425,71951 9.621
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 80 424,99174 76.383
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80 417,28213 6.112
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50 415,01419 20.813
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 180 414,44041 85.960
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 50 414,40954 12.083
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 413,61104 86.715
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Japon Dili ve Edebiyatı DİL 50 412,09986 12.627
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sinoloji DİL 30 405,93093 14.089
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20 402,69325 11.094
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 40 401,82994 15.182
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 401,38837 34.530
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 400,67324 12.016
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 396,50428 103.137
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 70 392,16932 16.629
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40 388,60286 18.871
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 30 387,97837 19.045
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60 385,50611 58.444
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dilbilimi DİL 40 381,60126 20.880
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Politika ve Ekonomi (İngilizce) EA 40 380,49902 67.302
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60 379,34140 26.079
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 40 378,47558 21.742
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 70 378,12747 71.820
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 35 378,02473 122.959
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji (İngilizce) SAY 30 374,71974 126.857
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 30 374,17966 79.518
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) DİL 50 367,59799 24.850
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 60 367,07488 93.975
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 366,70906 39.121
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 230 365,21268 40.988
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60 363,73059 42.922
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 60 361,92889 105.041

        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 359,83282 48.358
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) DİL 100 358,71173 27.501
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60 358,60305 147.054
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 355,13028 55.669
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60 354,74604 121.369
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya SÖZ 50 352,75130 59.605
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 351,88285 231.346
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 347,60408 162.400
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 50 347,08389 30.992
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Anestezi TYT 65 345,73760 252.191
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 60 344,42571 146.249
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1 341,66309 32.684
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya (İngilizce) SAY 20 338,01792 177.430
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya (İngilizce) SÖZ 40 337,92646 89.233
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik (İngilizce) SAY 60 337,48432 178.329
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 50 334,08234 174.075
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 80 333,91041 174.579
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 120 332,75065 186.358
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 50 330,80556 183.589
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 40 330,02410 109.335
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 329,40132 315.722
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı DİL 50 328,32421 36.754
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30 323,06014 38.365
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet TYT 100 318,22657 368.538
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 316,44996 217.181
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 314,27091 389.467
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50 312,93156 163.353
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65 310,56312 410.247
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arkeoloji (İngilizce) EA 20 308,61078 257.508
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bitki Koruma SAY 45 306,97577 237.730
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe (İngilizce) EA 40 305,10056 270.942
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80 304,42416 273.602
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 65 304,38123 447.210
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi TYT 60 304,12520 448.746
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyoterapi TYT 50 300,81041 470.181
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 40 300,45825 289.899
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkbilimi SÖZ 50 300,29659 214.128
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ortez ve Protez SAY 55 296,61420 262.995
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi TYT 70 296,50534 499.408
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65 294,18714 515.698
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 120 290,93685 539.417
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 60 290,55037 279.141
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 90 290,39022 543.552
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sümeroloji SÖZ 20 290,07231 261.752
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 50 289,85807 337.343
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 15 288,98395 283.454
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 35 288,67370 49.516
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi EA 40 288,53801 343.675
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 20 286,55532 50.177
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 90 286,50732 290.413
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60 285,59135 580.912
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20 284,14403 297.243
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 283,36333 299.545
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstatistik SAY 60 282,03684 303.556
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 55 281,00420 618.476
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80 280,36076 623.931
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 75 279,34427 311.834
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 30 278,87059 313.352

        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 70 278,77610 637.557
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 275,81854 323.057
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 45 275,69139 323.454
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 270,33258 713.659
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 270,14357 715.389
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 50 269,82728 718.311
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 45 269,78945 343.690
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 267,05525 745.151
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarla Bitkileri SAY 45 266,29980 356.508
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) SAY 60 264,42945 363.629
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 45 263,83636 777.206
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Antropoloji EA 40 263,12763 488.561
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) DİL 100 260,47830 59.201
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30 260,29250 813.978
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) TYT 55 259,76854 819.548
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) EA 70 259,74912 511.565
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Klasik Arkeoloji EA 40 259,60700 512.571
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Zootekni SAY 45 259,03578 385.251
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 257,75311 390.610
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) DİL 30 256,67586 60.634
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 100 254,30504 473.783
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 60 253,86680 883.683
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dijital Fabrika Teknolojileri TYT 40 251,44822 911.228
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40 249,34471 588.962
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 45 248,98346 939.283
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30 248,70500 431.729
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30 248,59418 594.811
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 50 247,63775 436.973
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 50 246,74741 965.259
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 150 246,41202 969.055
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 80 245,42553 980.603
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) DİL 100 244,79267 65.117
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 243,23181 1.006.752
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Teknolojisi TYT 50 242,86595 1.011.032
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 30 242,68105 643.590
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fars Dili ve Edebiyatı DİL 40 241,58297 66.375
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) EA 100 241,56154 653.194
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90 240,97439 1.033.526
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40 238,11667 1.067.818
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 35 237,78565 489.401
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 236,82566 1.083.408
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 100 236,81975 600.506
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 100 236,26614 604.663
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moda Tasarımı TYT 50 236,20883 1.090.975
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Güvenlik TYT 60 235,67565 1.097.458
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 100 234,33872 619.281
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 100 234,28176 619.727
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) TYT 50 234,01724 1.117.687
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 50 231,95005 1.143.570
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Süt Teknolojisi SAY 25 230,10575 537.468
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turist Rehberliği TYT 65 229,79978 1.170.872
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hititoloji DİL 20 227,92361 71.762
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hungaroloji DİL 30 227,35222 72.018
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 225,47959 1.227.379
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 150 224,58851 1.239.176
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40 222,33252 1.269.211
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 75 221,72875 1.277.442
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) EA 100 221,57664 855.457
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 220,72640 1.290.836
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 220,35835 1.295.789
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 216,68984 1.344.798
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) DİL 20 213,39397 77.204
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 20 211,94534 77.542
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20 211,81322 1.411.549
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60 210,90964 1.424.172
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 70 209,51335 1.443.521
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 150 204,55692 1.513.885
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bitki Koruma TYT 30 203,65236 1.526.807
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40 203,16461 1.533.968
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 45 200,08439 1.578.237
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 50 198,10412 1.605.946
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hindoloji DİL 30 197,91786 78.703
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SAY 50 194,92398 690.098
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) DİL 20 194,12114 78.849


        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 150 192,75206 1.673.217
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sinoloji (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) DİL 100 192,71743 78.898
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) DİL 1 — —
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Jeofizik Mühendisliği SAY 15 — —
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) DİL 1 — —
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turist Rehberliği (KKTC Uyruklu) TYT 2

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