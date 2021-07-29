Ankara Üniversitesi taban puanları 2021! Ankara Üniversitesi 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans kontenjan, başarı sıralaması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 70 278,77610 637.557

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 275,81854 323.057

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 45 275,69139 323.454

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 270,33258 713.659

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 270,14357 715.389

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 50 269,82728 718.311

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 45 269,78945 343.690

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 267,05525 745.151

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarla Bitkileri SAY 45 266,29980 356.508

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) SAY 60 264,42945 363.629

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 45 263,83636 777.206

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Antropoloji EA 40 263,12763 488.561

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) DİL 100 260,47830 59.201

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30 260,29250 813.978

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) TYT 55 259,76854 819.548

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) EA 70 259,74912 511.565

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Klasik Arkeoloji EA 40 259,60700 512.571

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Zootekni SAY 45 259,03578 385.251

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 257,75311 390.610

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) DİL 30 256,67586 60.634

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 100 254,30504 473.783

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 60 253,86680 883.683

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dijital Fabrika Teknolojileri TYT 40 251,44822 911.228

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40 249,34471 588.962

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 45 248,98346 939.283

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30 248,70500 431.729

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30 248,59418 594.811

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 50 247,63775 436.973

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 50 246,74741 965.259

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 150 246,41202 969.055

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 80 245,42553 980.603

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) DİL 100 244,79267 65.117

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 243,23181 1.006.752

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Teknolojisi TYT 50 242,86595 1.011.032

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 30 242,68105 643.590

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fars Dili ve Edebiyatı DİL 40 241,58297 66.375

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) EA 100 241,56154 653.194

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90 240,97439 1.033.526

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40 238,11667 1.067.818

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 35 237,78565 489.401

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 236,82566 1.083.408

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 100 236,81975 600.506

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 100 236,26614 604.663

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moda Tasarımı TYT 50 236,20883 1.090.975

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Güvenlik TYT 60 235,67565 1.097.458

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 100 234,33872 619.281

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 100 234,28176 619.727

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) TYT 50 234,01724 1.117.687

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 50 231,95005 1.143.570

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Süt Teknolojisi SAY 25 230,10575 537.468

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turist Rehberliği TYT 65 229,79978 1.170.872

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hititoloji DİL 20 227,92361 71.762

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hungaroloji DİL 30 227,35222 72.018

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 225,47959 1.227.379

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 150 224,58851 1.239.176

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40 222,33252 1.269.211

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 75 221,72875 1.277.442

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) EA 100 221,57664 855.457

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 220,72640 1.290.836

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 220,35835 1.295.789

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 216,68984 1.344.798

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) DİL 20 213,39397 77.204

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 20 211,94534 77.542

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20 211,81322 1.411.549

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60 210,90964 1.424.172

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 70 209,51335 1.443.521

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 150 204,55692 1.513.885

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bitki Koruma TYT 30 203,65236 1.526.807

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40 203,16461 1.533.968

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 45 200,08439 1.578.237

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 50 198,10412 1.605.946

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hindoloji DİL 30 197,91786 78.703

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SAY 50 194,92398 690.098

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) DİL 20 194,12114 78.849



ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 150 192,75206 1.673.217

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sinoloji (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) DİL 100 192,71743 78.898

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) DİL 1 — —

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Jeofizik Mühendisliği SAY 15 — —

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) DİL 1 — —

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turist Rehberliği (KKTC Uyruklu) TYT 2