Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 28.07.2021 17:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 17:54
    ABONE OL

    Üniversite kayıtları 2021 ne zaman? E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? ÖSYM açıkladı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde Üniversite kayıtları 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Milyonlarca kişi 26-27 Haziran’da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavına katılmıştı ve sonuçlar da bugün açıklandı. YKS tercihlerinin başlayacağı tarih de belli olunca adaylar merakla E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Sorgulamasını yapar oldu. 2021 yılı üniversite e-kayıtlarına ilişkin ÖSYM’den açıklama geldi mi?

    takvim.com.tr
    Üniversite kayıtları 2021 ne zaman?

    Üniversite kayıtları 2021 ne zaman? E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS sonuçlarını bugün açıkladı ve tercihlerin başlayacağı tarihi de duyurdu. Bu gelişme üzerine üniversite kayıtlarının elektronik ortamda nasıl gerçekleştirileceğine dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

    Üniversite kayıt tarihi henüz belli değil. Ancak YKS sınavı sonra tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt sürecinin de başlatılması bekleniyor.

    Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Öğrenciler E-Devlet platformundaki "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabiliyor.

    Öncelikle e-Devlet'e TC Kimlik Numarası ve Şifre ile giriş yapın

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada yer alan "Üniversite E-Kayıt" (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit) sekmesine tıklayın

    Bu aşamada ekrana elektronik olarak kayıt yaptırabileceğiniz tüm üniversiteler gelecek.

    2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre kazandığınız okulu seçin

        Bu aşamada tüm devlet ve vakıf üniversitelerine e-kayıt yapabiliyorsunuz. (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç)

        Kazandığınız okulu ve bölümü girdikten sonra "Devam Et" butonuna tıklayın

        Karşınıza çıkan ekranda sizden istenen tüm bilgileri doldurun,

        Sayfadaki tüm uyarıları bilgilendirmeleri okuduğunuzdan emin olun, aşağıda bulunan alanlara EVET yazın,

        Başvur butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın,

        Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra elektronik belgenizi indirmek için Dosyayı İndir seçeneğine tıklayın.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Antalya Manavgat'tan yürek yakan kareler
        Haberler Eğitim Üniversite kayıtları 2021 ne zaman? E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? ÖSYM açıkladı mı?