Üniversite kayıtları 2021 ne zaman? E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? ÖSYM açıkladı mı?

Üniversite kayıtları 2021 ne zaman? E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS sonuçlarını bugün açıkladı ve tercihlerin başlayacağı tarihi de duyurdu. Bu gelişme üzerine üniversite kayıtlarının elektronik ortamda nasıl gerçekleştirileceğine dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?
Üniversite kayıt tarihi henüz belli değil. Ancak YKS sınavı sonra tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt sürecinin de başlatılması bekleniyor.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Öğrenciler E-Devlet platformundaki "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabiliyor.
Öncelikle e-Devlet'e TC Kimlik Numarası ve Şifre ile giriş yapın
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada yer alan "Üniversite E-Kayıt" (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit) sekmesine tıklayın
Bu aşamada ekrana elektronik olarak kayıt yaptırabileceğiniz tüm üniversiteler gelecek.
2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre kazandığınız okulu seçin