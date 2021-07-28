İstanbul Aydın Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar? Başkent Üniversitesi ücretleri 2021 yılında kaç TL?

Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği hariç) bağlı bölümlerin öğretim ücreti 38.000.-TL,

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 44.250.-TL,

Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı bölümlerin (Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet hariç) öğretim ücreti 35.750.-TL,

Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümleri 34.000 TL

Hukuk Fakültesi'nin öğretim ücreti 59.500.-TL,

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğretim ücreti 83.500.-TL'dir.

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu'na bağlı programların öğretim ücreti 19.000.-TL'dir.

Adalet Meslek Yüksekokulu'nun öğretim ücreti 23.500.-TL

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bağlı programların öğretim ücreti 22.000.-TL'dir.

Uzaktan Öğretim yapılan önlisans programlarının öğretim ücreti 8.000.-TL'dir.

Uzaktan öğretim programlarını tercih edecek öğrencilerin internet erişimli kişisel bilgisayar kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Tüm lisans programlarının Yabancı Dil Hazırlık Öğretim ücreti 38.000.-TL

önlisans programlarının Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi gündüz ve ikinci öğretim ücreti 19.000.-TL'dir.

Bu ücretlere (% 8) KDV dahildir.