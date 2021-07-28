İstanbul Aydın Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar? Başkent Üniversitesi ücretleri 2021 yılında kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. İstanbul'dan YKS sınavına giren ve sonuçlarına göre okul araştırması yapan binlerce kişi özel okulların fiyatını merak ediyor. Özellikle İstanbul Aydın Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nin 2021 yılı fiyatlarına dair güncel bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2021 ÜCRETLERİ NE KADAR?
Mühendislik Fakültesi'ne bağlı bölümlerin öğretim ücreti 43.000.-TL,
Eğitim Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne bağlı bölümlerin öğretim ücreti 44.250.-TL,
İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim ve Fen-Edebiyat Fakültelerine bağlı bölümlerin öğretim ücreti (Psikoloji hariç) 41.500.-TL,
Psikoloji Bölümü 44.250 TL,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği hariç) bağlı bölümlerin öğretim ücreti 38.000.-TL,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 44.250.-TL,
Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı bölümlerin (Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet hariç) öğretim ücreti 35.750.-TL,
Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümleri 34.000 TL
Hukuk Fakültesi'nin öğretim ücreti 59.500.-TL,
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğretim ücreti 83.500.-TL'dir.
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu'na bağlı programların öğretim ücreti 19.000.-TL'dir.
Adalet Meslek Yüksekokulu'nun öğretim ücreti 23.500.-TL
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bağlı programların öğretim ücreti 22.000.-TL'dir.
Uzaktan Öğretim yapılan önlisans programlarının öğretim ücreti 8.000.-TL'dir.
Uzaktan öğretim programlarını tercih edecek öğrencilerin internet erişimli kişisel bilgisayar kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Tüm lisans programlarının Yabancı Dil Hazırlık Öğretim ücreti 38.000.-TL
önlisans programlarının Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi gündüz ve ikinci öğretim ücreti 19.000.-TL'dir.
Bu ücretlere (% 8) KDV dahildir.