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    • Eğitim
    • 28.07.2021 14:22
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    • 28.07.2021 14:22
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    İstanbul Aydın Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar? Başkent Üniversitesi ücretleri 2021 yılında kaç TL?

    YKS adayları gündemde sıklıkla İstanbul Aydın Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar? Başkent Üniversitesi ücretleri 2021 yılında kaç TL? Sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenen YKS sınavına milyonlarca kişi katılım sağlamıştı ve sonuçlar bugün açıklandı. YKS tercih tarihleri de belli olunca adaylar merakla eğitim almak istediği üniversitelerin fiyatlarını araştırır oldu. En sık tercih edilen okullardan olan İstanbul Aydın Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin 2021 senesi ücretleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul Aydın Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar?

    İstanbul Aydın Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar? Başkent Üniversitesi ücretleri 2021 yılında kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. İstanbul'dan YKS sınavına giren ve sonuçlarına göre okul araştırması yapan binlerce kişi özel okulların fiyatını merak ediyor. Özellikle İstanbul Aydın Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nin 2021 yılı fiyatlarına dair güncel bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2021 ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Mühendislik Fakültesi'ne bağlı bölümlerin öğretim ücreti 43.000.-TL,
    Eğitim Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne bağlı bölümlerin öğretim ücreti 44.250.-TL,
    İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim ve Fen-Edebiyat Fakültelerine bağlı bölümlerin öğretim ücreti (Psikoloji hariç) 41.500.-TL,
    Psikoloji Bölümü 44.250 TL,

    Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği hariç) bağlı bölümlerin öğretim ücreti 38.000.-TL,
    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 44.250.-TL,
    Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı bölümlerin (Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet hariç) öğretim ücreti 35.750.-TL,
    Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümleri 34.000 TL
    Hukuk Fakültesi'nin öğretim ücreti 59.500.-TL,
    Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğretim ücreti 83.500.-TL'dir.
    Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu'na bağlı programların öğretim ücreti 19.000.-TL'dir.
    Adalet Meslek Yüksekokulu'nun öğretim ücreti 23.500.-TL
    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bağlı programların öğretim ücreti 22.000.-TL'dir.
    Uzaktan Öğretim yapılan önlisans programlarının öğretim ücreti 8.000.-TL'dir.
    Uzaktan öğretim programlarını tercih edecek öğrencilerin internet erişimli kişisel bilgisayar kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Tüm lisans programlarının Yabancı Dil Hazırlık Öğretim ücreti 38.000.-TL
    önlisans programlarının Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi gündüz ve ikinci öğretim ücreti 19.000.-TL'dir.
    Bu ücretlere (% 8) KDV dahildir.

        BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2021 ÜCRETLERİ KAÇ TL?

        TIP FAKÜLTESİ 100 000 TL
        DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 100 000 TL
        ECZACILIK FAKÜLTESİ 85 000 TL
        MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 75 000 TL
        GSTMF/ MİMARLIK BÖLÜMÜ 75 000 TL
        HUKUK FAKÜLTESİ 75 000 TL
        FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 70 000 TL
        EĞİTİM FAKÜLTESİ 70 000 TL
        İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 70 000 TL
        İLETİŞİM FAKÜLTESİ 70 000 TL
        SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 70 000 TL
        TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 70 000 TL
        GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 70 000 TL
        DEVLET KONSERVATUVARI 60 000 TL
        ÖN LİSANS PROGRAMLARI 46 000 TL
        İNGİLİZCE HAZIRLIK 65 000 TL
        TÜRKÇE HAZIRLIK 12 000 TL

        2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

        MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).
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