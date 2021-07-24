YKS ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Üniversite sınavı sonucu nasıl sorgulanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin katılımıyla 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenen YKS sınavının ardından Temmuz sonu yaklaşırken gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.
2021-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.