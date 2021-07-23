Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2021-2022 okulların açılış tarihi açıklandı mı?

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerdeki ders sayısının azaltılması noktasında eylül ayında pilot uygulamaya başlayacaklarını, buradan alınan sonuca göre ülke geneline yaygınlaştırılması noktasında karar vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da atama bekleyen öğretmenlere ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Bakan Selçuk, "Genel bir öğretmen ihtiyacı yok, şeklinde bir ifade değildi, o salgın dönemiyle ilgili şu geçtiğimiz dönemle ilgili bir ifadeydi, yoksa bizim öğretmen ihtiyacımız var. Sadece bütçe kısıtlamaları nedeniyle bu sene daha az sayıda bir kadronun olmasıyla alakalı bir durum söz konusu. AK Parti tarihine baktığımızda gerçekten olağanüstü, öğretmenlerden üçte ikisi bu dönemde alınmış vaziyette. Ama bazen kadrolarla ilgili bütçe kısıtlamaları nedeniyle bir takım daralmalar söz konusu olabiliyor, bu sene de böyle oldu ama bu genel bir öğretmen ihtiyacı bundan sonra yoktur biçiminde anlaşılmamalı." diye konuştu.

Bakan Selçuk, engelli öğretmen ataması bekleyen kişilerin sayısının çok fazla olmadığını ve yıl içerisinde dönemsel olarak atamalarının gerçekleştiğini belirtti.

Devlet okullarının imkanlarının giderek arttığını anlatan Selçuk, devlet ve özel okul öğrencileri arasında karşılaştırma, genelleme yapmanın doğru olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: