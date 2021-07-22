KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak 2021? Sınav giriş belgesi nasıl alınacak? KPSS ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM tarafından 2021 KPSS sınav tarihi belirlendi ve zaman yaklaştıkça sınav yerleri merak edilmeye başladı. Peki sınav giriş belgesi için tarih verildi mi? Memur olma hayaliyle yanıp tutuşanların merak ettiği tüm detaylar...
2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM 2021 sınav takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenli Sınavı Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos'ta; Alan Bilgisi oturumları 7-8 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ise 15 Ağustos'ta yapılacak.
KPSS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?
KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.
KPSS Ne İşe Yarar?
Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.