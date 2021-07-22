ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2021! ATA AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, ne zaman, nereden yatırılacak?

ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2021! ATA AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne zaman, nereden yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu gündemde yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Peki ATA AÖF öğrencilerinden hangileri katılabiliyor? Ücret ödemeleri için nelere dikkat edilir? İşte detaylar…
ATA ÖAF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2021!
Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır. Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamayacaklardır. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri, T.C. kimlik numarası ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapılacak. Ders seçimi 02.08.2021 – 09.08.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.
ATA AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?
Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 250 TL'dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL'dir. Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz.
Materyal ücretinden muaf olan engelli öğrencilerimiz (%40 ve üzeri rapora sahip olanlar) ile gazi, şehit/gazi yakını (birinci dereceden) öğrencilerimizden yaz okulu ücreti alınmamaktadır. Öğrencilerimiz kayıt tarihlerinde ders seçimi yaparak yaz okuna kayıt yaptırabilirler.