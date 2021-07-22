ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2021! ATA AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, ne zaman, nereden yatırılacak?

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Materyal ücretinden muaf olan engelli öğrencilerimiz (%40 ve üzeri rapora sahip olanlar) ile gazi, şehit/gazi yakını (birinci dereceden) öğrencilerimizden yaz okulu ücreti alınmayacaktır. Öğrencilerimiz kayıt tarihlerinde ders seçimi yaparak yaz okuna kayıt yaptırabilirler.

Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda; Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri, yaz okulunda alınabilir.

Öğrenciler, diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamazlar.Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir. Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili değişiklik talepleri dikkate alınmaz.





Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 (beş) adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçebilirler.