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    • Eğitim
    • 23.07.2021 00:01
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    • 23.07.2021 00:01
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    ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2021! ATA AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, ne zaman, nereden yatırılacak?

    Gündemde sıklıkla ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2021 sorgulaması yapılır oldu. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okuluna kayıt yaptıranlar ücret ile ilgili bilgileri de merakla araştırmaya başladı. Peki ATA AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne zaman, nereden yatırılacak? ATA AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir, ders seçimi ve sınavlar ne zaman, nasıl gerçekleşecek? İşte tüm bilgiler…

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    ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2021!

    ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2021! ATA AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne zaman, nereden yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu gündemde yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Peki ATA AÖF öğrencilerinden hangileri katılabiliyor? Ücret ödemeleri için nelere dikkat edilir? İşte detaylar…

    ATA ÖAF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2021!

    Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır. Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamayacaklardır. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri, T.C. kimlik numarası ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapılacak. Ders seçimi 02.08.2021 – 09.08.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

    ATA AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?

    Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 250 TL'dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL'dir. Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz.

    Materyal ücretinden muaf olan engelli öğrencilerimiz (%40 ve üzeri rapora sahip olanlar) ile gazi, şehit/gazi yakını (birinci dereceden) öğrencilerimizden yaz okulu ücreti alınmamaktadır. Öğrencilerimiz kayıt tarihlerinde ders seçimi yaparak yaz okuna kayıt yaptırabilirler.

        KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

        Materyal ücretinden muaf olan engelli öğrencilerimiz (%40 ve üzeri rapora sahip olanlar) ile gazi, şehit/gazi yakını (birinci dereceden) öğrencilerimizden yaz okulu ücreti alınmayacaktır. Öğrencilerimiz kayıt tarihlerinde ders seçimi yaparak yaz okuna kayıt yaptırabilirler.

        Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda; Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri, yaz okulunda alınabilir.

        Öğrenciler, diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamazlar.Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir. Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili değişiklik talepleri dikkate alınmaz.



        Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 (beş) adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçebilirler.
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        Haberler Eğitim ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2021! ATA AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, ne zaman, nereden yatırılacak?