Okullar ne zaman açılacak? 6 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? MEB Bakanı’ndan açıklama geldi…

MEB AÇIKLAMASI GELDİ!

"Telafide Ben de Varım" programı hakkında bilgi veren Selçuk, çocukların motivasyonunu yükseltmek, özgüvenlerini artırmak, kültürel faaliyetlerle onları yoğunlaştırmak, sportif ve kültürel etkinliklerle kaynaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye genelindeki 55 bin civarındaki okulun 22-23 bininin "İmkanlarımız çok müsait, okulumuzda bu etkinlikleri yapmak istiyoruz" diye kendilerine başvurduğunu dile getiren Selçuk, telafi dersleri kapsamında "bendevarim.meb.gov.tr"ye başvurarak herkesin bulunduğu ilçedeki etkinlikleri görebileceğine ve bunlara katılabileceğine işaret etti.

"Türkiye'nin iş günü itibarıyla okulları en uzun kapatan ülkeler arasında yer aldığına" ilişkin soruya Selçuk, şöyle cevap verdi:

"Bu bütün dünyanın problemi, sadece Türkiye'nin problemi değil. Bizim görevimiz okulları açık tutmak. Ziya öğretmen ne ister? Okullar her gün açık olsun ister. Peki bilim insanları önümüze bir tablo koyar ve derse ki sayısal veriler gerçekten endişe verici, öğretmenlerimizin, çocuklarımızın sağlığı risk altında, şu seviyeye geldiğinde okulları kapatmanız gerekiyor derse o zaman durum değişebilir. Milli Eğitim Bakanlığı okullar kapatılsın veya okullar kapalı kalsın diye bir karar almadı. Bilim kurulunun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığımızın bazı öneri ve öngörüleri var. Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa başka bakanlığın verilerini de dikkate alarak kararlar almak durumunda kaldı. Keşke kapatmasaydık tabii ki ancak şunu ifade etmek lazım, bu bir siyasi karar olmanın ötesinde. Bizim vaka sayılarına ilişkin gördüğümüz tablolar bir şekilde tıp insanlarının somut kanıtlara dayanarak ortaya koyduğu tablolar. Bu somut kanıtlar ortadayken Milli Eğitim Bakanlığı kararı neye göre alır? Öğretmenleri için bir risk varsa önce sağlık der çocuklar için bir risk varsa önce sağlık der. Şimdi böyle bir risk olmasa ben okulu niye kapatayım.

Aşılamayla ilgili müthiş bir aşama kaydedildiğini, bu aşamada yeni bir takım varyasyonlar ortaya çıkmazsa sürecin artık çok rahat yönetilebileceğini aktaran Selçuk, "Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları geliştirilmeye başlandı. Türkiye'de kontrol edilebilir bir tablo söz konusu. Sağlık Bakanlığından aldığımız verilere baktığımızda ve biz şu anda tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek."