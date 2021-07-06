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    • Eğitim
    • 06.07.2021 12:14
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    • 06.07.2021 12:14
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    Okullar ne zaman açılacak? 6 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? MEB Bakanı’ndan açıklama geldi…

    Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi merakla Okullar ne zaman açılacak? 6 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yaz tatilinin yaşandığı şu günlerde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlayacağı tarih de sıklıkla araştırılır oldu. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır online olarak yapılan derslerin yeni öğretim yılında yüzyüze eğitime ne zaman başlayacağı belli oldu mu? Konuyla ilgili MEB Bakanı’ndan açıklama geldi…

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman açılacak?

    Okullar ne zaman açılacak? 6 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 81 ilden milyonlarca öğrenci yaz tatilini yaşarken bir yandan da yeni eğitim öğretim yılına hangi tarihte başlayacağını ve yüzyüze mi yoksa online mı ders işleneceğini merak ediyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi ve soru işaretleri cevaplarını buldu. İşte ayrıntılar…

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 6 EYLÜL'DE YÜZYÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

    Bakan Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" ifadelerini kullandı.

    MEB AÇIKLAMASI GELDİ!

    "Telafide Ben de Varım" programı hakkında bilgi veren Selçuk, çocukların motivasyonunu yükseltmek, özgüvenlerini artırmak, kültürel faaliyetlerle onları yoğunlaştırmak, sportif ve kültürel etkinliklerle kaynaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

    Türkiye genelindeki 55 bin civarındaki okulun 22-23 bininin "İmkanlarımız çok müsait, okulumuzda bu etkinlikleri yapmak istiyoruz" diye kendilerine başvurduğunu dile getiren Selçuk, telafi dersleri kapsamında "bendevarim.meb.gov.tr"ye başvurarak herkesin bulunduğu ilçedeki etkinlikleri görebileceğine ve bunlara katılabileceğine işaret etti.

    "Türkiye'nin iş günü itibarıyla okulları en uzun kapatan ülkeler arasında yer aldığına" ilişkin soruya Selçuk, şöyle cevap verdi:

    "Bu bütün dünyanın problemi, sadece Türkiye'nin problemi değil. Bizim görevimiz okulları açık tutmak. Ziya öğretmen ne ister? Okullar her gün açık olsun ister. Peki bilim insanları önümüze bir tablo koyar ve derse ki sayısal veriler gerçekten endişe verici, öğretmenlerimizin, çocuklarımızın sağlığı risk altında, şu seviyeye geldiğinde okulları kapatmanız gerekiyor derse o zaman durum değişebilir. Milli Eğitim Bakanlığı okullar kapatılsın veya okullar kapalı kalsın diye bir karar almadı. Bilim kurulunun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığımızın bazı öneri ve öngörüleri var. Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa başka bakanlığın verilerini de dikkate alarak kararlar almak durumunda kaldı. Keşke kapatmasaydık tabii ki ancak şunu ifade etmek lazım, bu bir siyasi karar olmanın ötesinde. Bizim vaka sayılarına ilişkin gördüğümüz tablolar bir şekilde tıp insanlarının somut kanıtlara dayanarak ortaya koyduğu tablolar. Bu somut kanıtlar ortadayken Milli Eğitim Bakanlığı kararı neye göre alır? Öğretmenleri için bir risk varsa önce sağlık der çocuklar için bir risk varsa önce sağlık der. Şimdi böyle bir risk olmasa ben okulu niye kapatayım.

    Aşılamayla ilgili müthiş bir aşama kaydedildiğini, bu aşamada yeni bir takım varyasyonlar ortaya çıkmazsa sürecin artık çok rahat yönetilebileceğini aktaran Selçuk, "Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları geliştirilmeye başlandı. Türkiye'de kontrol edilebilir bir tablo söz konusu. Sağlık Bakanlığından aldığımız verilere baktığımızda ve biz şu anda tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek."

        Pandemi dönemindeki eğitimle alakalı bazı verileri de açıklayan Selçuk, "Biz bilim insanları olarak veriye bakarız. Nerede hangi öğrencisinin ne problemi vardır. Biz bunları saha çalışması vasıtasıyla net olarak ortaya koyuyoruz. Hepsini takip ediyoruz. İlkokul birlerde okumada yüzde 90'ların üzerinde bir başarı var ama yazmada yüzde 70'ler civarında. Bunu çok net görüyoruz. Burada eksiklik var. Bu yüzden ne oldu okullar açılır açılmaz öğretmenlerimiz yazmaya ağırlık vermeye başladı." dedi.

        ÖĞRETMEN AŞILAMASI TAMAMLANMAK ÜZERE

        Öğretmenlerin aşılanma oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

        "Aşılama konusunda hekimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi büyük ölçüde tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık 18 yaşa kadar indiği için bu konuda bir problemimiz yok hatta 3. doz aşılarla illi bir takım senaryolar çalışılıyor. Arzumuz öğretmen, okul yöneticisi arkadaşlarımız eylül ayında okul açıldığında büyük bir dikkat, özgüven ve sağlık içerisinde başlasınlar ve biz işimize gücümüze bakalım."

        Selçuk, ilk dönemler yüzde 15 civarında öğretmenin çeşitli nedenlerle aşıya gelmediğini belirterek, "Bunun tabi bazı lojistik nedenleri olabilir veya zamanlama nedeni olabilir, daha sonra yaptırmak isteyebilir, yaptırmak istemeyebilir. Bu konuda ayrıntılı analiz henüz bitmedi ama biz bunu tabii ki teşvik ediyoruz ama bizim aşı olmayan öğretmenin eğitim-öğretim yapmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Türkiye tercihini daha demokratik bir anlayışla, daha seçime saygı göstererek yürütmeye ve teşvik modeli üzerinden gitmeye çalışıyor. Biz de öğretmenlerimizle oturup gerekirse tek tek konuşur dertleşiriz. Burada hiçbir öğretmenimizin kendi ve çocukların sağlığını riske atacak bir tercihte bulunmaz." diye konuştu.
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