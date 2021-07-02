YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YÖKDİL başvuruları nasıl, nereden yapılacak? Sınav ücreti…

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre YÖKDİL-2 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son tarih 13 Temmuz 2021 olarak açıklandı.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

- ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)