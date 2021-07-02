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    • Eğitim
    • 02.07.2021 11:42
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    • 02.07.2021 11:43
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    YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YÖKDİL başvuruları nasıl, nereden yapılacak? Sınav ücreti…

    ÖSYM’den son dakika duyuru gelince YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na katılacak adaylar için ÖSYM’den önemli ve dikkat edilmesi gereken açıklamalar geldi. Başvurular da bugün alınmaya başlandı. Peki 2021 YÖKDİL başvuruları nasıl, nereden yapılacak? 2021 yılı YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, hangi bankalara ödenecek?

    takvim.com.tr
    YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta?

    YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YÖKDİL başvuruları nasıl, nereden yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yükseköğretim kurumlarında yükselmek isteyen, akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların başvurduğu ve katıldığı YÖKDİL sınavı başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. İşte detaylar…

    2021 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.

    YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

    Sınava başvurular, 02 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YÖKDİL kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

    YÖKDİL/2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre YÖKDİL-2 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son tarih 13 Temmuz 2021 olarak açıklandı.

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        - Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        - Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        - Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        - Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

        - ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        - Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        - Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
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