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    • Eğitim
    • 30.06.2021 09:08
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    • 30.06.2021 10:28
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    İstanbul’da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 İstanbul taban puanları ve yüzdelik dilimleri! Fen lisesi...

    İstanbul’da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 İstanbul taban puanları ve yüzdelik dilimleri gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB’in 6 Haziran tarihinde düzenlediği Liselere Geçiş Sınavı’nda yüzbinlerce kişi ter dökmüştü. İstediği okula yerleşmenin ve orada eğitim görmenin hayalini kuranlar İstanbul Anadolu liseleri, Fen liseleri ve imam hatip listesi LGS 2021 İstanbul taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Tercihlerini yapacak olanlar bu bilgilerden faydalanacak.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da okul puanı ile alan liseler hangileri?

    İstanbul'da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 İstanbul taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Anadolu liseleri, Fen liseleri ve imam hatip listesi taban puanının ve yüzdelik diliminin ne olduğu yüzbinlerce gencin merak konusu ve istediği okulu tercih etmek isteyenler bu bilgilerden yararlanacak. İstanbul'da eğitim görmek isteyen adayların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    2021 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TABAN VE TAVAN PUANLARI

    Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

    Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

    SINAVA KATILIM YÜZDE 83

    Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

    2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

    LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

    İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak.

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

        Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

        Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

        LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

        En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor. 2021 taban puanları açıklandığında haberimizde yer alacak.
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