4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları 2021! 4 yıllık bölüm puanları nasıl?

4 yıllık bölüm puanları! 4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları 2021! Üniversitede okumak isteyen öğrenciler, bu hafta Cumartesi ve Pazar günü yapılacak sınavların ardından üniversitelerin puanlarını merak edecek. Adaylar alacaklarını tahmin ettikleri puana göre 4 yıllık üniversite taban puanlarını sorguluyor. Peki; 4 yıllık bölüm puanları nasıl öğrenilir?
4 YILLIK BÖLÜM PUANLARI NASIL?
Üniversite taban puanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek. Bunun için kullanmanız gereken yöntem ise YÖK Atlas'a girmek ve bölümleri sorgulamak olacak. İşte; 4 yıllık bölüm taban puanları!
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YKS BARAJ PUANI KAÇ?
YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.
YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.