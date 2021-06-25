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    • Eğitim
    • 25.06.2021 16:11
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    • 25.06.2021 16:11
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    4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları 2021! 4 yıllık bölüm puanları nasıl?

    4 yıllık bölüm puanları nasıl? 2021 4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları sınava girecek öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. İyi bir üniversite hayali kuran öğrenciler, aylar süren emeklerinin karşılığını almak için YKS TYT AYT YDT sınavlarına giriş yapacak. 26-27 Haziran tarihli sınavların tamamlanmasının ardından gözler taban puanlarına çevrilecek. Peki; 4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları nasıl? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları 2021! 4 yıllık bölüm puanları nasıl?

    4 yıllık bölüm puanları! 4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları 2021! Üniversitede okumak isteyen öğrenciler, bu hafta Cumartesi ve Pazar günü yapılacak sınavların ardından üniversitelerin puanlarını merak edecek. Adaylar alacaklarını tahmin ettikleri puana göre 4 yıllık üniversite taban puanlarını sorguluyor. Peki; 4 yıllık bölüm puanları nasıl öğrenilir?

    4 YILLIK BÖLÜM PUANLARI NASIL?

    Üniversite taban puanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek. Bunun için kullanmanız gereken yöntem ise YÖK Atlas'a girmek ve bölümleri sorgulamak olacak. İşte; 4 yıllık bölüm taban puanları!

    YÖK ATLAS 4 YILLIK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS BARAJ PUANI KAÇ?

    YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

    YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.

        TABAN PUAN NEDİR?

        Taban puan, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türündeki puanıdır.

        BAŞARI SIRASI NEDİR?

        Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.

        ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNİ ARAŞTIRIRKEN HANGİSİ ÖNEMLİ?

        Puanların asıl amacı sizi yaklaşık 2 milyon kişi arasında sıralamaktır. Yani sınavda ne kadar yüksek puan alırsanız diğer adaylara göre o kadar önlerde olursunuz. Önlere doğru çıktıkça da tercihlerinizin tutma ihtimaliniz artar.

        Tercih yaparken asıl kullanılan veri başarı sıralamasıdır. Yani başka bir deyişle; başarı sıralamanız belli olduktan sonra puanlara bakmanıza hiç gerek yok. Tercih yaparken veya bölümleri araştırırken düşünmeniz gereken ilgili bölümün popüleritesi (geçen yıla göre kontenjanı, talepler nasıl değişmiş gibi veriler) ve kendi başarı sıralamanızdır.

        TYT PUAN HESAPLAMA:

        Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

        AYT PUAN HESAPLAMA:

        YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

        SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

        EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

        SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

        DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

        Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.
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        Haberler Eğitim 4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları 2021! 4 yıllık bölüm puanları nasıl?