MEB BİLSEM öğretmen mülakat ve atama sonuçları son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler sözlü sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr üzerinden öğrenilebileceği ifade edildi. Peki, BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte BİLSEM sınav sonuçları...

BİLSEM ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ