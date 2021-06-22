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    • Eğitim
    • 22.06.2021 13:06
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    • 22.06.2021 13:10
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    meb.gov.tr: sorgulama nasıl yapılır?

    işlemi hakkında bilgiler son saatlerde merakla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandığını duyurdu. Peki, sorgulama nasıl yapılır? İşte meb.gov.tr sınav sonuçları sorgulama işlemi hakkında detaylar...

    BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    MEB BİLSEM öğretmen mülakat ve atama sonuçları son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler sözlü sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr üzerinden öğrenilebileceği ifade edildi. Peki, BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte BİLSEM sınav sonuçları...

    BİLSEM ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.

    MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama:

    "2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

    "2021 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Sözlü Sınav Sonuçları"na ulaşmak için tıklayınız.

    Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır."

        E. TERCİHLER VE ATAMALAR

        1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenecektir.

        2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

        3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

        4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

        5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

        6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

        7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.
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            Haberler Eğitim BİLSEM sınav sonuçları sorgulama meb.gov.tr: BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?