MEB BİLSEM öğretmen mülakat ve atama sonuçları son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler sözlü sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr üzerinden öğrenilebileceği ifade edildi. Peki, BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte BİLSEM sınav sonuçları...
BİLSEM ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.
Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.
MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama:
"2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.
"2021 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Sözlü Sınav Sonuçları"na ulaşmak için tıklayınız.
Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır."