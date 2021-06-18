Öğrenciler 21 Haziran Pazartesi günü okula gidecek mi? Haftaya okullarda ders işlenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Hem öğrenciler hem de velileri bugün karneler verilirken yaz okului telafi eğitimi ve diğer tüm okul faaliyetlerine ilişkin detayları merak ederek araştırmaya başladı. Konuya dair MEB açıklaması geldi, işte tüm bilgiler…
21 HAZİRAN PAZARTESİ OKULA GİDİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek.
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenlenecek.21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmî ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.