Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 18.06.2021 09:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 09:54
    ABONE OL

    ? ? MEB açıklaması…

    Gündemde milyonlarca kişi ? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. 18 Haziran’da yani bugün 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sona eriyor ve dijital olarak karneler milyonlarca öğrencinin ve velisinin erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullardaki eğitimlere dair önemli bir açıklama geldi ve detaylar merak konusu oldu. Peki ? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Öğrenciler 21 Haziran Pazartesi günü okula gidecek mi?

    Öğrenciler 21 Haziran Pazartesi günü okula gidecek mi? Haftaya okullarda ders işlenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Hem öğrenciler hem de velileri bugün karneler verilirken yaz okului telafi eğitimi ve diğer tüm okul faaliyetlerine ilişkin detayları merak ederek araştırmaya başladı. Konuya dair MEB açıklaması geldi, işte tüm bilgiler…

    21 HAZİRAN PAZARTESİ OKULA GİDİLECEK Mİ?

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek.

    Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenlenecek.21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmî ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

    Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

        TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'da (bugün) e-Okul üzerinden erişime açtı. Karnelerin verilmesinin ardından da telafi eğitimi süreci başlayacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz - 31 Ağustos arasında düzenlenecek. İkinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

        21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.

        İl koordinasyon kurulu; il milli eğitim müdürü başkanlığında il program koordinatörü olan il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
        Haberler Eğitim Öğrenciler 21 Haziran Pazartesi günü okula gidecek mi? Haftaya okullarda ders işlenecek mi? MEB açıklaması…