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    • Eğitim
    • 18.06.2021 14:09
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    • 18.06.2021 14:09
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    2021! İlkokul, ortaokul, lise çocuklara sözleri!

    2021 arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerine dijital sistemde de olsa kavuştu. Öğrenciler takdir veya teşekkür alıp almadığını da öğrenmiş oldu. Çocuklara karne tebrik mesajları sözleri göndermek isteyenler de konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Sizler için derlediğimiz haberimizden, na ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İlkokul, ortaokul, lise çocuklara en güzel karne tebrik mesajları sözleri!

    Karne tebrik mesajları 2021! 18 Haziran itibariyle milyonlarca öğrenci karnelerine dijital ortamda erişti. Böylelikle bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna gelindi. Öğrencileri tebrik etmek isteyenler de karne tebrik mesajlarını arama motorlarında sorguluyor. İlkokul, ortaokul, lise en güzel karne tebrik mesajları sözlerine haberimizden ulaşabilir, bu mesajları WhatsApp veya sosyal medyadan paylaşabilirsiniz.

    KARNE TEBRİK MESAJLARI 2021!

    Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.

    Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller...

    Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

    Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım.

    Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.

    Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.

    Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim..

    Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz

    Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

        Evlatları okusun diye Hem annelik hem babalık yapan Yalnız ve Güçlü kadınlar ! Sizlerin de Karne Gününüzü tebrik ederim.

        Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.

        Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan 18 milyonu aşkın öğrencimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

        Evlatlarımızın Bugün bana yaşatacakları gururdan ve gayretlerinden ötürü minnettarım

        Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
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        Haberler Eğitim Karne tebrik mesajları 2021! İlkokul, ortaokul, lise çocuklara en güzel karne tebrik mesajları sözleri!