Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.

Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim..

Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum