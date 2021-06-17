ÖSYM sınav takvimi 2021 yılı öğrenciler ve kamuya girmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu anlamda kamu müessese ve kuruluşlarında istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar ÖSYM imtihan takvimi araştırması yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından tertip edilen imtihanlar her sene muhakkak tarihler aralığında hakikatleştiriliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM imtihan ve müracaat tarihleri tertip edilerek imtihan takvimini güncellemeye gitti. Peki MSÜ, KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi 2021...
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL SINAV TARİHLERİ
ÖSYM tarafından sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu.
DGS sınavı 2021
2021 DGS sınav başvuruları, 21 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 YKS sınavı
2021 YKS sınav başvuruları, 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşti. YKS sınavı, 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021 YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihi